Paris et Berlin veulent le versement du fonds d'urgence d'ici 2022

Crédit photo © Reuters

BERLIN (Reuters) - L'Allemagne et la France souhaitent que le fonds d'urgence européen de 500 milliards d'euros soit versé entre 2020 et 2022, pas jusqu'en 2024 comme l'ont suggéré d'autres pays membres, a déclaré lundi le ministre français de l'Economie et des Finances.

Bruno Le Maire s'exprimait devant la presse à Berlin où il s'est entretenu avec son homologue allemand Olaf Scholz.

(Andreas Rinke, version française Jean-Stéphane Brosse)