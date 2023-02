Paris et Berlin protestent à Washington contre l'aide US face à l'inflation

Crédit photo © Reuters

par Christian Kraemer et David Lawder WASHINGTON (Reuters) - Les gouvernements français et allemand ont dit avoir constaté que les Etats-Unis étaient disposés à discuter des préoccupations de l'Europe à propos d'une loi américaine destinée à compenser l'inflation ("Inflation Reduction Act", IRA), sans faire état toutefois d'avancées concrètes. Paris et Berlin s'inquiètent que l'IRA, mis en oeuvre à la fois pour protéger les entreprises américaines de l'impact de la hausse des prix et pour apporter des aides fédérales à des projets de technologie "verte", nuise à la compétitivité des firmes européens sur le gigantesque marché nord-américain. En déplacement à Washington, le ministre français de l'Economie et des Finances, Bruno Le Maire, et son homologue allemand, Robert Habeck, ont rencontré la secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen. Ils ont déclaré à l'issue de cette réunion qu'un consensus existait sur la nécessité d'une transparence sur les aides publiques apportées, afin que l'Union européenne puisse si nécessaire faire de même. S'exprimant devant des journalistes, Bruno Le Maire a évoqué un "processus étape par étape", tandis que Robert Habeck a rappelé la valeur symbolique du déplacement conjoint de ministres des deux plus grandes puissances économiques européennes, illustrant l'importance du dossier. Hormis une promesse de "transparence", peu de détails ont été communiqués par les deux ministres à l'issue de la réunion, à laquelle ont aussi pris part la secrétaire américaine au Commerce, Gina Raimondo, et des représentants de la Maison blanche. (Reportage Christian Kraemer et David Lawder; version française Jean Terzian)