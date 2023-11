Paris et Berlin ont encore besoin de temps sur les règles budgétaires de l'UE, dit Le Maire

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - La France et l'Allemagne ont besoin de quelques jours de négociations supplémentaires pour réduire leurs divergences sur le degré de rigueur des nouvelles règles de l'Union européenne (UE) en matière de déficit et de dette, a déclaré vendredi le ministre de l'Economie et des Finances, Bruno Le Maire, avant de s'entretenir avec son homologue allemand. Les ministres des Finances de l'Union européenne ont l'intention de conclure en décembre des mois de négociations sur de nouvelles règles concernant le déficit et la dette des membres de la zone euro, suspendues depuis 2020 en raison de la pandémie de COVID-19. Les gouvernements de l'UE souhaitent les actualiser avant qu'elles n'entrent à nouveau en vigueur à partir de 2024. S'exprimant à Paris avant de se rendre à Berlin pour des discussions avec son homologue allemand des Finances Christian Lindner, Bruno Le Maire a déclaré qu'une entente entre la France et l'Allemagne était une condition préalable à un accord plus large. "Nous y travaillons avec Christian Lindner depuis des mois. Chacun a fait un pas dans la direction de l'autre", a déclaré Bruno Le Maire aux journalistes. "Je crois que nous avons encore besoin de quelques jours pour rapprocher nos positions et, je l'espère, parvenir à un compromis qui pourrait après dégager une voie de passage a l'ensemble des Européens", a-t-il ajouté. Actuellement, les règles du pacte de stabilité et de croissance limitent les déficits budgétaires à 3% du PIB et la dette publique à 60%, et prévoient des mesures disciplinaires pour ceux qui ne réduisent pas leurs excédents assez rapidement. De nombreux gouvernements européens dépassent déjà largement ces limites, et il existe un large consensus sur la nécessité d'actualiser les règles afin de permettre davantage d'investissements, notamment pour lutter contre le changement climatique, même si les avis divergent quant à l'ampleur de la marge de manoeuvre. (Reportage Leigh Thomas ; version française Kate Entringer, édité par Jean-Stéphane Brosse)