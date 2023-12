Paris et Berlin à 90% d'accord sur la réforme du Pacte de stabilité, a déclaré Bruno Le Maire

PARIS (Reuters) - La France a fait des concessions et est actuellement à 90% d'accord avec l'Allemagne concernant la réforme du Pacte de stabilité alors que l'Union européenne revoit cette semaine Ses nouvelles règles budgétaires. "J'estime que la France a fait tous les mouvements nécessaires en direction de l'Allemagne pour parvenir à un compromis. Nous sommes donc d'accord à 90 %", a déclaré Bruno Le Maire aux journalistes à Bruxelles en amont des négociations. La France souhaite que soit "conservée à tout moment une incitation à investir et à faire des réformes structurelles pour tous les états membres de l'Union européenne quelle que soit leur situation financière", et elle ne transigera pas sur ce principe, a-t-il ajouté. Le Pacte de stabilité et de croissance, vieux d'environ 30 ans, et qui limite les déficits budgétaires à 3% du PIB et la dette à 60% du PIB tout en prévoyant des mesures disciplinaires pour les pays ne respectant pas ces ratios, voit actuellement ses contours révisés par les ministres des Finances de l'UE. (Reportage Leigh Thomas, rédigé par Kate Entringer)