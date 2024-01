Paris croit savoir que la Commission Européenne met fin aux négociations en cours sur le Mercosur, selon l'Elysée

Paris croit savoir que la Commission Européenne met fin aux négociations en cours sur le Mercosur, selon l'Elysée













Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - La France pense que la Commission européenne a décidé de mettre fin aux négociations en cours au Brésil sur le Mercosur, un projet de traité de libre-échange avec l'Amérique du Sud, a-t-on appris lundi auprès de l'Elysée. "Notre compréhension c'est qu'elle a bien instruit ses négociateurs de mettre fin aux sessions de négociations qui étaient en cours au Brésil et en particulier de la visite qui avait été envisagée du vice-président de la Commission dans l'hypothèse d'une conclusion." La France est confrontée depuis plusieurs semaines à un mouvement de contestation du monde agricole qui dénonce notamment les conditions dans lesquelles sont importées des denrées alimentaires produites à l'étranger. En déplacement à Montastruc-du-Salies (Haute-Garonne) pour tenter de répondre à la colère des agriculteurs, le Premier ministre Gabriel Attal avait prévenu vendredi que la France s'opposait à la signature du traité avec le Mercosur. "Il (le président) a reitéré auprès de la Commission avec la plus grande fermeté le fait qu'il était impossible de conclure dans ces conditions", a fait savoir l'Elysée. "La Commission européenne a compris qu'il était impossible de parvenir à une conclusion dans ce contexte. Je crois qu'elle a vu la situation en France en Allemagne en Pologne aux Pays- Bas, en Europe." (Reportage Michel Rose et Lisandra Paraguassu à Brasilia, édité par Kate Entringer et Sophie Louet)