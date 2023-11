Paris confirme la présence de Français parmi les otages du Hamas à Gaza

Paris confirme la présence de Français parmi les otages du Hamas à Gaza













PARIS, 6 novembre (Reuters) - Huit français sont toujours portés disparus et "il est désormais confirmé que certains d'entre eux sont otages du Hamas", a déclaré lundi le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué. La Première ministre Elisabeth Borne avait fait état dans la matinée sur France Inter de 40 décès de ressortissants français après les attaques du Hamas contre Israël et de 8 disparus "parmi lesquels il y a certainement des otages". "Paris déplore le décès tragique d'une ressortissante française précédemment portée disparue, ce qui porte à 40 le bilan des victimes françaises dans les attaques terroristes menées par le Hamas contre Israël", a confirmé le Quai d'Orsay. Le ministère n'a pas précisé combien d'otages se trouvaient aux mains du Hamas. (Rédigé par Kate Entringer)