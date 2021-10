Paris cartonne contre Cesson Rennes, Nantes tenu en échec

par Arthur Cremers (iDalgo)

Deux matchs de Starligue avaient lieu ce samedi pour le compte de la 4ème journée. À 19h, le PSG handball recevait Cesson Rennes et les coéquipiers des frères Karabatic n'ont pas fait dans la dentelle. En effet, après une première période remportée 23-11, ils ont récidivé pour infliger le même tarif ou presque lors du second acte (22-11). Score final 45-22 en faveur de Parisiens qui poursuivent leur sans-faute sur la scène national (quatre victoires en autant de matchs) malgré des résultats mitigés en Ligue des Champions. Dans l'autre rencontre du jour, le Pays d'Aix et Nantes n'ont pas pu se départager et se sont quittés dos à dos (27-27). Au classement, les deux équipes sont respectivement cinquième et sixième avec cinq unités chacune.