Paris augmente la pression pour une sortie de crise au Liban

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - La France a commencé à mettre en oeuvre des mesures visant à accroître la pression sur des responsables libanais afin de les inciter à favoriser une sortie de la crise politique que traverse le pays, a annoncé jeudi Jean-Yves Le Drian, lors d'une visite à Malte.

Alors qu'une réflexion est déjà engagée avec l'Union européenne à ce sujet, "nous avons à titre national commencé à mettre en oeuvre des mesures restrictives en matière d’accès au territoire français à l’encontre de personnalités impliquées dans le blocage politique en cours, ou impliquées dans la corruption", a dit le ministre français des Affaires étrangères selon le texte de sa déclaration à La Valette, transmis à la presse.

"Les responsables du blocage doivent comprendre que nous ne resterons pas inactifs", a-t-il prévenu lors d'un point de presse aux côtés de son homologue maltais, Evarist Bartolo, en précisant qu'il n'était pas exclu que la France adopte "des mesures supplémentaires à l'encontre de tous ceux qui entravent la sortie de crise (...) en coordination avec (ses) partenaires internationaux".

Plus d'un an et demi après les premières manifestations contre la crise bancaire et la corruption de la classe politique, plus de huit mois après l'explosion dans le port de Beyrouth qui a fait plus de 200 morts, des milliers de blessés, et dévasté des quartiers entiers de la capitale en août dernier, le Liban reste englué dans sa plus grave crise depuis la fin de la guerre civile de 1975-1990.

(Myriam Rivet, édité par Jean-Stéphane Brosse)