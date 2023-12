"Paris 2024" : Zone d'exclusion aérienne, interdictions de circuler et...

PARIS, 7 décembre (Reuters) - Le ministre français des Transports, Clément Beaune, a confirmé jeudi la mise en place d'une zone d'exclusion aérienne au-dessus de Paris le soir de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques en juillet prochain, tout en tentant de rassurer la population sur la capacité du système de transport à faire face à l'affluence attendue. ZONE D'EXCLUSION AÉRIENNE : Une zone d'exclusion aérienne sera mise en place de 19h00 à 00h00 heure locale le soir de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, le 26 juillet. Cette zone s'étendra sur 150km. Cela signifie également qu'il n'y aura pas d'arrivées ou de départs aux trois principaux aéroports de Paris, Roissy-Charles de Gaulle, Orly et Beauvais, pendant cette période. La zone d'exclusion aérienne risque de perturber les principales compagnies aériennes mondiales qui desservent Paris, comme Air France-KLM, British Airways, Lufthansa, Emirates, American Airlines et Singapore Airlines. Ce choix fait écho à une mesure similaire mise en place par la Grande-Bretagne pour les Jeux olympiques de Londres en 2012. TRAFIC ROUTIER : La circulation automobile pendant les Jeux olympiques de Paris 2024 sera restreinte et un enregistrement préalable sera nécessaire pour accéder à plusieurs zones. TICKETS DE MÉTRO PARISIENS : Le prix d'un trajet en métro pendant les Jeux olympiques va presque doubler, passant de 2,10 euros à 4 euros. Afin d'apaiser les inquiétudes des parisiens, qui craignent que les Jeux olympiques n'entraînent une hausse des coûts dans leur vie quotidienne, le ministre des Transports Clément Beaune a confirmé que le prix du passe Navigo mensuel pour les transports publics n'augmenterait pas pendant les Jeux. Néanmoins, une querelle a éclaté entre la maire de Paris, Anne Hidalgo et la présidente du conseil régional d'Île-de-France Valérie Pécresse sur la question des transports publics. Anne Hidalgo a prévenu que le réseau de transport parisien ne serait pas en mesure de faire face à l'augmentation attendue du nombre de passagers pendant les Jeux olympiques, tandis que certains utilisateurs de fauteuils roulants ont également exprimé des inquiétudes. (Reportage Sudip Kar-Gupta et Richard Lough, version française Augustin Turpin, édité par Kate Entringer)