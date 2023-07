Paris 2024: Les Jeux olympiques menacent d'effacer un symbole majeur de Paris, disent les bouquinistes

par Ardee NAPOLITANO et Clotaire Achi PARIS (Reuters) - Les bouquinistes des quais de Seine estiment que les Jeux olympiques, qui se tiendront l'été 2024 à Paris, vont faire disparaître un symbole de la capitale, les autorités municipales ayant demandé l'enlèvement des boîtes dans lesquelles ils vendent leurs livres d'occasion durant l'événement. "On est un symbole majeur de Paris. Les touristes viennent nous voir comme ils viennent voir la Tour Eiffel, le Louvre ou Notre-Dame", a déclaré Jérôme Callais, le président de l'Association culturelle des bouquinistes de Paris. "On va gommer, on va effacer, on va nier ce symbole majeur qui est présent depuis 450 ans à Paris", a-t-il ajouté. "On va le cacher pendant toute la cérémonie, qui est censée valoriser Paris." Près de 570 boîtes seront démontées lors des Jeux olympiques, soit près de 60% des bouquinistes des boîtes des bouquinistes installées à Paris. La préfecture de police de Paris a indiqué aux bouquinistes la nécessité de retirer les boîtes situées dans le périmètre de protection mis en place pour la cérémonie d'ouverture des Jeux olympique "pour des raisons évidentes de sécurité". Les organisateurs des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 s'attendent à ce qu'au moins 600.000 personnes assistent à la cérémonie d'ouverture, prévue pour se dérouler sur la Seine. Le gouvernement français prévoit de mobiliser un dispositif sans précédent de près de 35.000 forces de l'ordre pour assurer la sécurité de la cérémonie d'ouverture. Albert Abid, bouquiniste sur les quais de Seine, a toutefois l'impression que lui et ses collègues sont exclus des festivités, et craint que sa boîte, qui a au moins une centaine d'années, ne soit endommagée lors du déplacement. "(Elles) sont très fragiles (...), nos boîtes ne supporteraient pas cette opération-là, ni le moral des bouquinistes", a-t-il déclaré. La municipalité a rencontré plus tôt ce mois-ci les bouquinistes et a proposé à ceux qui le souhaitaient une prise en charge de l'enlèvement et de la repose des boîtes et de rénover à ses frais les boîtes abimées. "Cette rénovation constituera un élément d'héritage supplémentaire des Jeux et contribuera à appuyer la candidature des bouquinistes des Quais de Seine au patrimoine culturel immatériel de l'Unesco", a indiqué la ville de Paris dans un communiqué. La municipalité a également proposé aux bouquinistes qui le souhaitent de participer à un "Village des bouquinistes" dans un quartier littéraire proche de la Seine. Jérôme Callais a toutefois estimé que l'emplacement proposé par la mairie, place de la Bastille, n'était pas une solution viable et qu'aucune indemnisation n'avait été prévue. "Personne ne va aller dans ce village", a-t-il dit. (Reportage Ardee Napolitano and Clotaire Achi, rédigé Layli Foroudi; version française Camille Raynaud)