Paris 2024: La flamme olympique sera allumée en avril 2024 avant un long tour de France

(Reuters) - La flamme olympique sera allumée le 16 avril 2024 sur le site antique grec d'Olympie avant d'arriver en France à Marseille (Bouches-du-Rhône) le 8 mai, ont annoncé vendredi les organisateurs. Après neuf jours de relais en Grèce, la flamme arrivera à bord du trois-mâts le Belem à Marseille, où se tiendront les compétitions olympiques de voile. En tout, le parcours de la flamme comporte 65 villes étapes et traversera plus de 400 villes, indique Paris 2024 dans un communiqué. La flamme passera notamment en Corse, et quelques grandes métropoles comme Montpellier (Hérault), Toulouse (Haute-Garonne) ou Bordeaux (Gironde) et des sites touristiques comme le Mont Saint-Michel (Manche) ou les plages du Débarquement en Normandie avant de quitter la France métropolitaine le 7 juin. Depuis le port de Brest (Finistère), la flamme visitera plusieurs territoires ultra-marins (Guyane, La Réunion, Polynésie française, Guadeloupe et Martinique) avant de revenir dans l'Hexagone le 18 juin. Lors de son deuxième périple hexagonal, la flamme, portée par plus de 10.000 personnes, visitera les sites du lac d'Annecy (Haute-Savoie), le stade Bollaert-Delelis et le Louvre-Lens (Pas-de-Calais) ou encore le château de Chambord (Loir-et-Cher), avant de terminer son parcours à Paris. Une source proche du dossier déclarait le mois dernier à Reuters que le comité d'organisation pensait à placer la flamme olympique sur la Tour Eiffel. Les Jeux olympiques de Paris 2024 se tiendront du 26 juillet au 11 août 2024. (Rédigé par Julien Pretot; version française par Zhifan Liu)