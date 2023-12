Paramount monte après des informations sur un possible rachat du groupe

(Reuters) - Paramount Global monte en Bourse vendredi après des informations selon lesquelles le conglomérat de médias a reçu des marques d'intérêt en vue de son rachat. A Wall Street, vers 17h15 GMT, l'action Paramount bondit de 13,40% à 17,045 dollars, contre un repli de 0,11% pour l'indice S&P-500. Son concurrent Warner Bros Discovery prend 6,56% au même moment. Les sites en ligne d'information Deadline et Puck News ont rapporté que David Ellison, le patron de Skydance Media, et la société d'investissement RedBird Capital sont intéressés par une acquisition de Paramount. Le duo est en train d'essayer de racheter la société par l'intermédiaire de National Amusements, la société de médias dirigée par Shari Redstone qui possède 77% des actions votantes de classe A de Paramount, indique Deadline. Une prise de participation majoritaire dans National Amusements pourrait être un moyen plus simple et moins coûteux de prendre le contrôle des actifs de Paramount sans acheter complètement la société, note pour sa part Puck News. Sollicités, Skydance Media n'a pas répondu dans l'immédiat à la demande de commentaires de Reuters, tandis que Paramount et RedBird Capital ont refusé de s'exprimer. La capitalisation boursière de Paramount est d'environ 10 milliards de dollars, tandis que son endettement s'élève à 15,6 milliards de dollars. (Reportage Pranav Kashayap à Bangalore; version française Claude Chendjou, édité par Camille Raynaud)