Paraguay: Pena remporte la présidentielle, les conservateurs restent au pouvoir

par Lucinda Elliott et Daniela Desantis ASUNCION (Reuters) - L'économiste conservateur Santiago Pena a remporté l'élection présidentielle de dimanche au Paraguay avec plus de 15 points d'avance sur son premier rival dans ce scrutin à tour unique, confirmant la mainmise politique du parti Colorado au pouvoir et apaisant les craintes d'une rupture diplomatique avec Taiwan. Après dépouillement de 99,9% des suffrages, Santiago Pena était crédité de 42,7% des voix et devançait l'avocat et expérimenté politicien Efrain Alegre, qui a prôné durant la campagne une alliance avec la Chine au détriment de Taiwan. Dans son discours de victoire, Santiago Pena, âgé de 44 ans, a appelé à l'"unité et au consensus", soulignant l'ardeur de la tâche qui attendait le pays après "des dernières années de stagnation économique". Efrain Alegre a reconnu sa défaite. Le président sortant, Mario Abdo, a félicité Santiago Pena, le qualifiant de "président élu". En marge du choix du nouveau chef de l'Etat, les électeurs étaient aussi appelé à désigner des parlementaires et des gouverneurs. Les candidats du parti Colorado et d'autres formations de droite étaient crédités d'une victoire historique sur l'opposition dans certaines provinces. Cette victoire de Santiago Pena confirme la mainmise du parti Colorado, au pouvoir quasiment sans interruption depuis 75 ans et qui s'appuie sur un grand savoir-faire dans les campagnes électorales. Elle intervient en dépit d'un mécontentement croissant au sein de la population à propos de l'économie et de faits présumés de corruption, deux des principaux thèmes de la campagne électorale, de même que la question de Taiwan. Nouer des liens diplomatiques avec la Chine, au détriment de l'île, était considéré par certains comme un moyen pour contribuer à relancer l'économie, les producteurs de soja et de boeuf étant désireux d'avoir accès au vaste marché chinois. Le Paraguay fait partie seulement des 13 pays entretenant des relations diplomatiques formelles avec Taiwan, que Pékin considère comme une province renégate. (Reportage Lucinda Elliott et Daniela Desantis, avec Miguel Lo Bianco; version française Jean Terzian)