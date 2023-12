Panne électrique à la centrale nucléaire ukrainienne de Zaporijjia, occupée par la Russie

Panne électrique à la centrale nucléaire ukrainienne de Zaporijjia, occupée par la Russie













Crédit photo © Reuters

KYIV (Reuters) - La centrale nucléaire ukrainienne de Zaporijjia, occupée par la Russie, a subi une coupure d'électricité après la rupture de la dernière ligne la reliant au territoire sous contrôle ukrainien, mais une réparation a eu lieu, a annoncé samedi le ministère de l'Energie. La centrale ne produit plus d'électricité mais elle a besoin de courant pour refroidir l'un de ses quatre réacteurs, qui n'est pas complètement à l'arrêt. Selon un communiqué publié par le ministère ukrainien de l'Energie sur Telegram, une ligne électrique menant à la centrale a été interrompue vendredi soir, tandis que la dernière ligne, de 750 kW, a été coupée à 02h31 (00h31 GMT) samedi. "Il s'agit de la huitième panne d'électricité survenue à la centrale de Zaporijjia et qui aurait pu conduire à une catastrophe nucléaire", indiquent les auteurs du communiqué. Après intervention d'experts ukrainiens, la panne a été réparée à 07h00 (05:00 GMT), a-t-on indiqué de même source. (Reportage Max Hunder; Version française Elizabeth Pineau)