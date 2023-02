Panne de courant à Odessa après un incident dans une station

KYIV, 4 février (Reuters) - Un incident technique majeur dans une sous-station électrique a entraîné d'importantes coupures de courant à Odessa, a annoncé samedi le Premier ministre ukrainien Denys Chmyhal. "La situation est difficile, il s'agit d'un incident majeur et il est impossible de rétablir l'électricité rapidement, en particulier pour les infrastructures critiques", a écrit le chef du gouvernement sur Telegram. La sous-station défectueuse a été fragilisée par plusieurs frappes de missiles russes au cours des derniers mois, a-t-il précisé. (Rédigé par Max Hunder, version française Tangi Salaün)