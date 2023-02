Panne de courant à Odessa après un incendie dans une station électrique

ODESSA, Ukraine (Reuters) - Un incendie s'est déclaré samedi dans une sous-station électrique d'Odessa, dans le sud de l'Ukraine, privant près de 500.000 personnes d'électricité. Le gouvernement ukrainien a annoncé qu'il demanderait de l'aide à la Turquie et a demandé au ministère de l'Energie d'envoyer des générateurs puissants dans le port. Le directeur de l'opérateur du réseau électrique national, Ukrenergo, Volodimir Koudrytsky, a expliqué que les équipements de la station, déjà endommagé lors de frappes russes, très sollicités, s'étaient enflammés. "(Les équipements) ont été si souvent endommagés que leur état laisse à désirer", a-t-il expliqué lors d'un point presse organisé à Odessa, ajoutant que les réparations pourraient prendre des semaines. "La situation est difficile, il s'agit d'un incident majeur et il est impossible de rétablir l'électricité rapidement, en particulier pour les infrastructures critiques", a écrit le Premier ministre ukrainien, Denys Chmyhal, sur Telegram. Le gouverneur de la région d'Odessa, Maksym Martchenko, a indiqué que la presque totalité de la ville avait été privée d'électricité après l'incident et que près de 500.000 personnes avaient été affectée par des coupures de courant. La Russie, qui a envahi l'Ukraine en février 2022, mène depuis octobre une campagne de bombardements visant les infrastructures stratégiques du pays afin de le priver d'électricité, d'eau courante et de chauffage pendant l'hiver. (Rédigé par Max Hunder et Iryna Nazarchuk, version française Tangi Salaün et Camille Raynaud)