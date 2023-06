Panetta pressenti comme futur gouverneur de la Banque d'Italie

ROME, 27 juin (Reuters) - Le gouvernement italien a proposé la nomination de Fabio Panetta, membre du directoire de la Banque centrale européenne (BCE), au poste de prochain gouverneur de la Banque d'Italie, a-t-on appris mardi de deux sources gouvernementales. L'actuel gouverneur, Ignazio Visco, doit prendre sa retraite en novembre. Le gouvernement joue un rôle clé dans la nomination du gouverneur de la banque centrale, en vertu d'une procédure complexe qui requiert également la consultation du Conseil supérieur de la Banque d'Italie et l'aval du chef de l'Etat. Selon une troisième source au fait du dossier, le Conseil supérieur a approuvé la semaine dernière la désignation de Fabio Panetta, qui laissera un siège vacant au directoire de la BCE. Agé de 63 ans, Fabio Panetta a exercé une longue carrière de plus de 30 ans à la Banque d'Italie et siège au directoire de la BCE depuis le début de l'année 2020. Il est rangé dans le camp des "colombes", tout comme Ignazio Visco, gouverneur de la Banque d'Italie depuis 2011. Le directoire de la BCE, au nombre de six membres dont la présidente Christine Lagarde, a toujours compté des représentants des trois premières économies de la zone euro - Allemagne, France, Italie - en vertu d'une règle tacite. La BCE n'a pas souhaité faire de commentaire. (Reportage Giuseppe Fonte, Angelo Amante, avec Balazs Koranyi, version française Jean-Stéphane Brosse)