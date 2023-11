Pandora revoit ses prévisions de vente à la hausse après un T3 meilleur que prévu

Pandora revoit ses prévisions de vente à la hausse après un T3 meilleur que prévu













COPENHAGUE, 8 novembre (Reuters) - Le bijoutier danois Pandora a affiché mercredi un recul de son bénéfice d'exploitation moins important que prévu au troisième trimestre et a revu à la hausse ses prévisions de ventes pour l'ensemble de l'année. Le bénéfice d'exploitation de Pandora est tombé à 920 millions de couronnes (123 millions d'euros), contre 978 millions un an plus tôt, en raison de la hausse des coûts et des investissements, tandis que le consensus d'analystes publié par Pandora tablait sur 875 millions de couronnes. À la Bourse de Copenhague, le titre Pandora prenait 3,66% à 08h03 GMT. "Nos investissements dans la marque attirent davantage de consommateurs dans nos magasins", a déclaré le directeur général Alexander Lacik dans un communiqué. La croissance organique des ventes a été de 11%, dépassant les attentes des analystes qui s'attendaient à une hausse de 6%. Pandora a déclaré s'attendre désormais à une croissance organique des ventes de 5 à 6% pour l'ensemble de l'année, contre une fourchette de 2 à 5% auparavant, et l'entreprise a maintenu sa prévision de marge bénéficiaire d'exploitation pour l'ensemble de l'année à environ 25%. Le bijoutier a déclaré qu'une reprise inattendue de la demande sur l'ensemble des marchés et des collections avait eu lieu, portée par le tourisme au troisième trimestre, un modèle qui, selon l'entreprise, ne se répétera pas nécessairement à la même période l'année prochaine. (Reportage Louise Breusch Rasmussen, version française Stéphanie Hamel, édité par Kate Entringer)