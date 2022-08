Pandora: Les ventes trimestrielles décevantes aux États-Unis plombent le titre

COPENHAGUE (Reuters) - Le bijoutier danois Pandora a fait état mardi d'un chiffre d'affaires décevant sur le marché américain au deuxième trimestre, tout en réaffirmant ses prévisions annuelles, la hausse du coût de la vie n'ayant pas affecté les achats de bijoux.

Le titre Pandora, la plus grande marque de bijoux grand public qui compte plus de 6.400 magasins dans le monde, reculait de 7,3% à 08h10 GMT, plombé par une baisse de 12% en glissement annuel de la croissance organique aux États-Unis, son plus grand marché.

Le groupe a imputé cette contraction sur le marché américain à l'atténuation de l'effet des mesures de relance économique liées au coronavirus, qui avaient stimulé ses ventes l'an dernier.

"Les États-Unis affichent un taux de chômage à un plus bas record, les salaires augmentent sensiblement et la population dispose d'une épargne élevée, donc le revenu disponible est encore abondant", a déclaré le directeur général de Pandora, Alexander Lacik.

Selon Alexander Lacik, les ventes de bijoux n'ont pas été affectées par la hausse de l'inflation.

"Lorsque nous examinons nos indicateurs de base, tels que la fréquentation des magasins, le montant du panier et le prix de vente moyen dans le monde entier et sur tous les canaux de vente, nous ne voyons tout simplement pas d'impact perceptible de l'inflation élevée", a-t-il déclaré.

Les consommateurs sont également prêts à accepter des hausses de prix pour les bijoux plus chers et plus raffinés, a-t-il ajouté, mais Pandora a jusqu'à présent maintenu les prix des articles moins coûteux pratiquement inchangés.

En Chine, la fréquentation des 219 magasins du plus grand fabricant de bijoux au monde par sa capacité de production a chuté de 60% au deuxième trimestre par rapport à l'année précédente, en raison des fermetures liées au coronavirus.

Cela a conduit la société à reporter à l'année prochaine la restructuration de la marque sur ce marché, a ajouté Alexander Lacik.

Le chiffre d'affaires total de Pandora au deuxième trimestre a grimpé de 10% pour atteindre 5,66 milliards de couronnes danoises (761.20 millions d'euros), contre une moyenne de 5,61 milliards de couronnes attendue par les analystes dans un sondage réalisé par la société.

Pandora s'attend toujours à une croissance organique pour l'ensemble de l'année comprise entre 4% et 6%. Le groupe a également réaffirmé sa perspective annuelle de marge opérationnelle d'entre 25,0% et 25,5%.

(Reportage Jacob Gronholt-Pedersen ; version française Dagmarah Mackos, édité par Kate Entringer)