Panasonic avertit à son tour d'un ralentissement des ventes de véhicules électriques

Crédit photo © Reuters

TOKYO (Reuters) - Panasonic, fournisseur notamment du géant américain Tesla, a annoncé lundi avoir réduit la production de batteries automobiles au Japon au cours des trois mois précédant septembre, et abaissé de 15% les prévisions de bénéfice annuel pour cette division, invoquant un ralentissement mondial des ventes de véhicules électriques. Les perspectives du groupe japonais font suite à des avertissements similaires de la part de plusieurs constructeurs et fournisseurs automobiles, alors que les principales économies mondiales, notamment la Chine et l'Europe, connaissent un ralentissement économique. Panasonic a abaissé ses prévisions de bénéfice d'exploitation pour l'année 2023 de l'unité qui fabrique les batteries pour Tesla et d'autres constructeurs automobiles à 115 milliards de yens (769 millions de dollars), contre 135 milliards de yens précédemment. L'entreprise a en outre ajusté la production de batteries automobiles au Japon au cours des trois mois précédant la fin du mois de septembre pour atteindre un "niveau de stock approprié, en réponse à la réduction rapide de la demande", a-t-elle déclaré. La production de l'unité de batteries au Japon a souffert du ralentissement de l'adoption des véhicules electrique haut de gamme en Amérique du Nord, a déclaré Panasonic, alors que la loi américaine sur la réduction de l'inflation (Inflation Reduction Act – IRA) a stimulé les changements dans la demande des consommateurs. Panasonic a précisé que la production de ses sites nord-américains était restée stable et que les ventes de véhicules éligibles aux crédits d'impôt avaient été soutenues. Le fabricant sud-coréen de batteries LG Energy Solution a annoncé la semaine dernière un ralentissement de la croissance de son chiffre d'affaires en 2024 en raison des incertitudes économiques mondiales affectant les perspectives des ventes de véhicules électriques. Ce mois-ci, Tesla a adopté une position prudente quant à l'expansion de sa capacité de production de véhicules électriques, craignant que la hausse des coûts d'emprunt ne dissuade les consommateurs d'acheter ses véhicules malgré les baisses de prix. General Motors a pour sa part ralenti le lancement de plusieurs modèles de véhicules électriques afin de réduire ses coûts et abandonné un projet de développement conjoint de véhicules électriques (VE) abordables avec Honda. (Reportage Daniel Leussink ; rédigé par Kim Coghill et Miral Fahmy, Diana Mandia pour la version française, édité par Blandine Hénault)