Palmarès de la 94e cérémonie des Oscars

LOS ANGELES, 28 mars (Reuters) - Voici les principaux gagnants de la 94e cérémonie des Oscars, les plus hautes distinctions de l'industrie cinématographique américaine remises dimanche à Los Angeles par l'Academy of Motion Pictures Arts and Sciences.

Meilleur film : "CODA"

Meilleur acteur : Will Smith ("La Méthode Williams")

Meilleure actrice : Jessica Chastain ("Dans les Yeux de Tammy Faye")

Meilleur réalisatrice : Jane Campion ("The Power of the Dog")

Meilleur second rôle masculin: Troy Kotsur ("CODA")

Meilleur second rôle féminin : Ariana DeBose ("West Side Story")

Meilleur scénario original : "Belfast"

Meilleur scénario adapté : "CODA"

Meilleur film d'animation : "Encanto"

Meilleur film documentaire : "Summer of Soul"

Meilleur film en langue étrangère : "Drive my Car" (Japon)

Meilleure musique originale : "Dune"

Meilleure chanson originale : "No Time to Die" (Reportage Tim Reid; version française Jean Terzian)