Pakistan : Une explosion à Karachi tue trois Chinois et un Pakistanais

par Asif Shahzad

ISLAMABAD, 26 avril (Reuters) - L'explosion d'une bombe mardi dans un minibus a tué trois Chinois employés par l'Institut Confucius de l'université de Karachi, au Pakistan, ainsi qu'un Pakistanais, selon des responsables et la police.

Ces quatre personnes se trouvaient parmi les passagers d'un minibus circulant près de l'université lorsque la bombe a explosé, a indiqué la police de Karachi.

Un porte-parole de l'université a déclaré à Reuters que parmi les victimes figuraient le directeur chinois de l'Institut Confucius, un centre de langue et de culture chinoises, et deux membres du corps enseignant de l'institut.

Le chef de la police de Karachi à également indiqué qu'un garde local et un autre chinois qui se trouvaient à bord ont été grièvement blessés.

L'explosion a été revendiquée par le groupe séparatiste de l'Armée de libération baloutche (BLA) et perpétrée par une femme kamikaze, selon un courriel envoyé à Reuters.

Il s'agit de la première attaque majeure contre des ressortissants chinois au Pakistan depuis l'année dernière et la première dans une zone urbaine depuis la montée au pouvoir ce mois-ci du Premier ministre Shehbaz Sharif.

"Je suis profondément attristé par la perte de ces vies précieuses, dont nos amis chinois dans l'attaque odieuse perpétrée aujourd'hui à Karachi", a-t-il déclaré dans un communiqué, qualifiant l'attaque d'acte terroriste lâche.

Le ministère des Affaires étrangères a qualifié l'incident d'"attaque directe contre l'amitié entre le Pakistan et la Chine", soulignant l'importance de la protection des ressortissants, des projets et des institutions sino-pakistanaises.

Plus tôt cette année, le BLA a attaqué deux bases militaires dans la province du sud-ouest du Balouchistan faisant sept morts parmi les soldats et 13 victimes du côté des assaillants.

Les séparatistes baloutches, qui revendiquent une plus grande part des ressources régionales, s'en prennent généralement aux forces de sécurité, aux infrastructures, ainsi qu'aux projets gaziers et chinois. (Reportage Asif Shahzad, avec la contribution de Gibran Peshimam et de Saud Mahsud à Dera; Ismail Khan au Pakistan ; version française Dina Kartit, édité par Jean-Michel Bélot)