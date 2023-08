Pakistan : La garde à vue de l'ex-PM Imran Khan prolongée de 14 jours

ISLAMABAD (Reuters) - Un tribunal pakistanais a prolongé mercredi de 14 jours la garde à vue de l'ancien Premier ministre Imran Khan, afin d'enquêter sur les accusations de fuite de secrets d'État qui pèsent sur lui, a déclaré Naeem Panjutha, son avocat. Le tribunal spécial a tenu la procédure à la prison d'Attock, où Imran Khan a commencé à purger une peine de trois ans de prison pour corruption le 5 août, après avoir été reconnu coupable de vente illégale de cadeaux d'Etat reçus lors de visites à l'étranger, a précisé son avocat. Un tribunal a suspendu cette peine mardi et déclaré qu'Imran Khan pouvait être libéré sous caution. Il lui a cependant été interdit de quitter les lieux, l'ancien Premier ministre étant toujours en détention provisoire dans l'affaire des secrets d'État. Imran Khan nie tout acte répréhensible et affirme que les accusations portées contre lui sont motivées par des considérations politiques. Imran Khan a été inculpé en vertu de la loi sur les secrets d'Etat pour avoir rendu public le contenu d'un câble confidentiel envoyé par l'ambassadeur du Pakistan aux États-Unis et l'avoir utilisé à des fins politiques, selon un rapport d'enquête de l'Agence fédérale d'investigation (FIA) consulté par Reuters. Son principal collaborateur, l'ancien ministre des Affaires étrangères Shah Mahmood Qureshi, a déjà été arrêté et interrogé. Imran Khan affirme que le câble prouve que sa destitution a été décidée par les États-Unis. Selon lui, Washington a fait pression sur l'armée pakistanaise pour qu'elle renverse son gouvernement parce qu'il s'était rendu en Russie peu avant le début de l'invasion de l'Ukraine. Washington et l'armée pakistanaise ont démenti cette affirmation. (Reportage Asif Shahzad, version française Augustin Turpin, édité par Kate Entringer)