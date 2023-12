Pakistan: La commission électorale accepte la candidature de l'ex-Premier ministre Nawaz Sharif

Pakistan: La commission électorale accepte la candidature de l'ex-Premier ministre Nawaz Sharif













Crédit photo © Reuters

(Reuters) - La commission électorale pakistanaise a accepté jeudi la candidature de l'ancien Premier ministre Nawaz Sharif pour les élections générales de 2024, deux semaines après qu'un tribunal a annulé une condamnation pour corruption à son encontre, a rapporté la chaîne d'information ARY News. Nawaz Sharif se trouve cependant toujours sous le coup d'une interdiction à vie d'exercer toute fonction publique pour pouvoir se présenter. Une audience sur la question se tiendra en janvier. En 2017, la Cour suprême a interdit à l'ex-Premier ministre d'exercer toute fonction publique ou de se présenter à des élections. Elle lui reprochait notamment ne pas avoir divulgué les revenus d'une société appartenant à son fils. Récemment, un tribunal pakistanais a annulé deux condamnations pour corruption prononcées à son encontre. Nawaz Sharif, qui est rentré dans son pays en octobre après quatre années d'exil auto-imposé à Londres, est candidat à un quatrième poste de Premier ministre lors des élections du 8 février. Son plus grand défi sera de reprendre sa base de soutien à son principal rival, l'ancien joueur du cricket Imran Khan, qui, bien qu'il soit en prison pour corruption, reste populaire après son éviction du poste de Premier ministre en 2022. Imran Khan est disqualifié des élections en raison d'une condamnation pour corruption, dont il a fait appel. À 71 ans, il a aussi déposé vendredi sa candidature aux élections, a déclaré un membre de son équipe juridique. (Reportage Kanjyik Ghosh, version française Gaëlle Sheehan, édité par Kate Entringer)