Pakistan : L'ex-Premier ministre Imran Khan arrêté et condamné à trois ans de prison

par Mubasher Bukhari et Gibran Naiyyar Peshimam LAHORE (Reuters) - L'ancien Premier ministre pakistanais Imran Khan a été condamné à trois ans de prison pour corruption et a été arrêté par la police dans la ville de Lahore, dans l'est du pays. "La police a arrêté Imran Khan à son domicile", a déclaré à Reuters son avocat, Intezar Panjotha. "Nous allons déposer une requête contre cette décision auprès de la Haute Cour", a-t-il ajouté. Le chef de la police de Lahore, Bilal Siddique Kamiana, a confirmé l'arrestation et a déclaré à Reuters que l'homme politique était transféré dans la capitale, Islamabad. Le parti politique d'Imran Khan, le Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI, Mouvement du Pakistan pour la justice) a annoncé dans un communiqué avoir déjà déposé un recours auprès de la Cour suprême. Imran Khan était accusé de vente illégale de cadeaux d'Etat reçus lors de visites à l'étranger durant son mandat de Premier ministre entre 2018 et 2022, pour une valeur de plus de 140 millions de roupies pakistanaises (446.729,66 euros). L'ancien joueur vedette de l'équipe nationale de cricket de 70 ans a nié tout acte répréhensible. En mai, Imran Khan avait été arrêté et détenu plusieurs jours dans le cadre d'une affaire distincte, suscitant une vive agitation politique et de violentes manifestations. Le Premier ministre pakistanais, Shehbaz Sharif, envisage de dissoudre le parlement le 9 août, trois jours avant la fin de son mandat, ont déclaré des sources politiques cette semaine, et des élections générales sont prévues d'ici novembre. (Rédigé par Charlotte Greenfield ; version française Kate Entringer)