Pakistan : L'ex-PM Imran Khan condamné à dix ans de prison avant les élections générales

par Gibran Naiyyar Peshimam et Ariba Shahid ISLAMABAD, 30 janvier (Reuters) - Un tribunal pakistanais a condamné mardi Imran Khan à dix ans de prison pour avoir divulgué des secrets d'Etat, a déclaré son parti politique, et ce, à seulement dix jours d'élections générales. La cour spéciale a reconnu l'ancien Premier ministre pakistanais Imran Khan coupable d'avoir rendu public le contenu d'un câble confidentiel envoyé par l'ambassadeur du Pakistan aux États-Unis, a déclaré son parti politique, le Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI, Mouvement du Pakistan pour la justice). L'ancien ministre des Affaires étrangères, Shah Mehmood Qureshi, a également été condamné à dix ans de prison dans la même affaire. Le PTI a dit vouloir faire appel de cette décision. L'ancienne vedette du cricket, désormais âgée de 70 ans, est au coeur d'une crise politique depuis qu'il a perdu un vote de confiance au parlement en avril 2022. Cette deuxième condamnation pour Iman Khan intervient à quelques jours des élections générales qui doivent se tenir la semaine prochaine. L'assistant d'Imran Kahn, Zulfikar Bukhari, a dit à Reuters que les avocats de l'ancien Premier ministre n'ont pas été en mesure de le représenter et que la procédure s'était déroulée en prison. Zulfikar Bukhari considère cette condamnation comme une tentative d'affaiblir l'électorat d'Imran Khan, en prison depuis août dernier. "Les gens vont s'efforcer de sortir pour voter en masse", a-t-il déclaré à Reuters. L'ancien Premier ministre pakistanais a été condamné l'an dernier à trois ans de prison pour corruption et a été déclaré inéligible pour une durée de cinq ans. Imran Khan affirme que le câble prouve que sa destitution a été décidée par les États-Unis. Selon lui, Washington a fait pression sur l'armée pakistanaise pour qu'elle renverse son gouvernement parce qu'il s'était rendu en Russie peu avant le début de l'invasion de l'Ukraine. Washington et l'armée pakistanaise ont démenti cette affirmation. (Reportage Gibran Peshimam et Ariba Shahid; version française Zhifan Liu, édité par Kate Entringer)