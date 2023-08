Pakistan: L'ancien Premier ministre Imran Khan inéligible pour cinq ans

Crédit photo © Reuters

ISLAMABAD (Reuters) - L'ancien Premier ministre pakistanais Imran Khan, condamné et emprisonné pour des accusations de corruption, a été interdit mardi de toute activité politique pour une durée de cinq ans, une décision qui pourrait amplifier la crise politique dans le pays. Un ordre officiel de la Commission électorale nationale, que Reuters a pu consulter et dont un haut représentant a confirmé la teneur, indique qu'Imran Khan, 70 ans, a été disqualifié de la vie politique, pour une durée de cinq ans, conformément à sa condamnation en justice. Selon la loi pakistanaise, un condamné ne peut pas briguer de poste dans la fonction publique pour une période définie par la commission électorale et pouvant aller jusqu'à cinq ans à compter de la date de la condamnation. Indiquant qu'il s'attendait à cette décision "inévitable", un conseiller proche d'Imran Khan a déclaré à Reuters que son parti allait saisir la Haute cour de justice. Zulfikar Bukhari a ajouté avoir confiance d'obtenir gain de cause. Imran Khan, qui nie toute inconduite, a été condamné samedi à trois ans d'emprisonnement pour avoir vendu illégalement des cadeaux diplomatiques que sa famille et lui ont obtenus lorsqu'il était au pouvoir de 2018 à 2022. (Reportage Asif Shahzad, avec Ariba Shahid à Karachi; version française Jean Terzian, édité par Tangi Salaün)