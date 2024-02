Pakistan : Deux explosions à la veille des élections font au moins 26 morts

Pakistan : Deux explosions à la veille des élections font au moins 26 morts













Crédit photo © Reuters

par Charlotte Greenfield et Asif Shahzad ISLAMABAD (Reuters) - Deux explosions près de bureaux de candidats aux élections dans la province pakistanaise du Baloutchistan, dans le sud-ouest du pays, ont tué 26 personnes et en ont blessé des dizaines d'autres, ont déclaré les autorités locales mercredi, soulevant des inquiétudes à la veille du scrutin législatif. Les électeurs pakistanais se rendent aux urnes jeudi dans un climat marqué par une vague d'attentats ces derniers mois et par la détention d'Imran Khan, le vainqueur des dernières élections. Le premier attentat, qui a fait 14 morts, a eu lieu dans le bureau d'un candidat indépendant dans le district de Pishin. La seconde explosion, à Qilla Saifullah, une ville proche de la frontière afghane, s'est produite près d'un bureau du Jamiat Ulema Islam (JUI), un parti religieux déjà visé par des attaques, selon le ministre de l'Information de la province. Le commissaire adjoint de Qilla Saifullah, Yasir Bazai, a déclaré que la détonation, provenant d'une moto garée près du bureau, avait fait 12 victimes et 25 blessés. L'identité des responsables de ces attaques n'a pas été précisée dans l'immédiat. Plusieurs groupes opposés à l'État pakistanais, dont les taliban pakistanais (TTP) et des groupes séparatistes du Baloutchistan, ont mené des attaques ces derniers mois. "La Commission électorale a demandé au secrétaire en chef et à l'inspecteur général du Baloutchistan des rapports immédiats et leur a demandé de prendre des mesures contre les personnes à l'origine de ces événements", a déclaré un porte-parole de la Commission électorale dans un communiqué. L'hôpital Khanzai, situé à proximité du lieu de l'explosion à Pishin, a fait état de 12 morts et de plus d'une vingtaine de blessés. Le commissaire adjoint du district de Pishin, Jumma Dad Khan, a déclaré que l'explosion avait fait de nombreux blessés. (Reportage Charlotte Greenfield, Asif Shahzad et Ariba Shahid, avec la contribution de Saleem Ahmed à Quetta ; version française Dagmarah Mackos, édité par Kate Entringer)