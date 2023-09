Pakistan: Détention provisoire prolongée de deux semaines pour Imran Khan

Crédit photo © Reuters

ISLAMABAD (Reuters) - La détention provisoire de l'ancien Premier ministre pakistanais Imran Khan, accusé d'avoir divulgué des secrets d'État, a été prolongée de deux semaines mercredi, a annoncé son avocat. L'ancienne vedette du cricket, désormais âgée de 70 ans, est au coeur d'une crise politique depuis qu'il a perdu un vote de confiance au parlement en avril 2022. Sa condamnation dans une autre affaire de corruption le mois dernier l'a par ailleurs rendu inéligible. Fin août, une juridiction a suspendu la peine d'emprisonnement d'Imran Khan pour corruption, quelques semaines seulement après son incarcération, mais une ordonnance préalable de placement en détention provisoire dans l'affaire des secrets d'État a empêché sa remise en liberté. La dernière prolongation de l'ordre de détention provisoire maintiendra Khan en prison jusqu'au 26 septembre, a déclaré l'avocat Naeem Panjutha dans un message sur la plateforme de messagerie X. (Asif Shahzad; version française Nicolas Delame, édité par Blandine Hénault)