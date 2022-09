Pakistan : Des maladies infectieuses se propagent après les inondations massives

KARACHI, Pakistan (Reuters) - Plus de 90.000 personnes ont été traitées pour des maladies infectieuses et hydriques en une journée dans le sud du Pakistan après les inondations provoquées par les pluies record et la fonte des glaciers, selon des données gouvernementales publiées vendredi.

Le gouvernement de la province du Sind a fait état dans un rapport jeudi de cas de paludismes, dont 588 confirmés et 10.604 suspects, de 17.977 cas de diarrhée et de 20.064 cas de maladies de la peau.

Au total, 2,3 millions de patients ont été soignés depuis le 1er juillet dans les hôpitaux de terrain installés dans la région inondée.

Les inondations dans le sud du pays ont touché près de 33 millions de Pakistanais et ont généré des dommages estimés à 30 milliards de dollars.

L'Autorité nationale de gestion des catastrophes a par ailleurs fait état de 1.508 décès, dont 536 enfants et 308 femmes.

Les pluies de mousson anormalement abondantes, qui ont submergé d'immenses étendues du Pakistan, ne se produisent qu'une fois tous les cent ans, mais le phénomène devient probablement plus intense à cause du changement climatique, ont déclaré des scientifiques jeudi.

