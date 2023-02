Pakistan: Attaque contre un poste de police de Karachi, cinq morts

Pakistan: Attaque contre un poste de police de Karachi, cinq morts













Crédit photo © Reuters

KARACHI, Pakistan (Reuters) - Des combattants islamistes ont pris d'assaut vendredi un poste de police de Karachi, capitale économique du Pakistan, tuant deux personnes avant d'être abattus, ont annoncé les autorités. Les trois assaillants ont été abattus par les forces de sécurité, a déclaré un porte-parole du gouvernement, ajoutant que deux personnes avaient été tuées et onze autres blessées dans l'attaque. Les talibans pakistanais, connus sous le nom de Tehreek-e-Taliban Pakistan ou TTP, ont revendiqué l'attaque dans un communiqué transmis à la presse. Le TTP a récemment multiplié les attaques contre les forces de sécurité dans le nord-ouest du Pakistan. (Reportage d'Akhtar Soomro et Ariba Shahid à Karachi, avec Gibran Peshimam à Islamabad; version française Camille Raynaud, édité par Tangi Salaün)