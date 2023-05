PacWest s'effondre après l'annonce d'une baisse des dépôts

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - La banque américaine PacWest a annoncé jeudi que ses dépôts avaient diminué la semaine dernière et qu'elle avait donné plus d'actifs en garantie à la Réserve fédérale (Fed) pour augmenter sa capacité d'emprunt, faisant chuter son cours de 28,78% dans les premiers échanges à Wall Street. Dans son sillage, Citizens Financial, KeyCorp, Comerica, Zions et Western Alliance Bancorp baissent de 1,89% à 3,43%. L'indice S&P des banques lâche 1,74%. PacWest a vu ses dépôts baisser d'environ 9,5% sur la semaine au 5 mai, a indiqué la banque, ajoutant que la majorité de ces sorties de fonds ont eu lieu après des informations de presse selon lesquelles la banque étudiait des options stratégiques. La banque a également indiqué qu'elle avait pu compenser ces retraits grâce aux liquidités dont elle disposait. "Nous avons apporté des actifs supplémentaires comme collatéral pour les emprunts, afin d'augmenter notre position de liquidité pour les sorties potentielles d'argent (par les clients)", a ajouté PacWest dans un document. "Le fait que PacWest doive continuer à rassurer le marché est négatif (...) Les investisseurs ont vu par le passé des banques constamment obligées de faire des déclarations pour renforcer la confiance, ce qui suggère qu'il y a des problèmes qui les obligent à le faire", a déclaré Rick Meckler, associé chez Cherry Lane Investments. Les inquiétudes concernant la stabilité des banques intermédiaires se sont aggravées ces derniers jours, les investisseurs sanctionnant même des établissements en apparence solides. Depuis le début, PacWest a perdu près de 40% en Bourse. Son titre est tombé jeudi à son plus bas niveau après l'annonce d'une vente éventuelle d'actifs stratégiques. (Niket Nishant, avec Shristi A Achar à Bangalore, rédigé par Noor Zainab Hussain, version française Laetitia Volga, édité par Jean-Stéphane Brosse)