OVHcloud plonge après son avertissement sur le chiffre d'affaires de 2023

(Bien lire "semestriels" au §3) PARIS, 19 avril (Reuters) - OVHcloud chute mercredi dans les premiers échanges à la Bourse de Paris après la révision à la baisse de sa prévision de chiffre d'affaires pour 2023. A 07h10 GMT, l'action du spécialiste des services d'informatique dématérialisée plonge de 14,2% à 9,78 euros, lanterne rouge du SBF 120 (-0,01%). A l'occasion de la publication de ses résultats semestriels, OVHcloud a dit viser une croissance organique de son chiffre d'affaires comprise entre 13% et 14% cette année, contre une prévision précédente de 14% à 16%. (Rédigé par Blandine Hénault, édité par Bertrand Boucey)