OVHcloud: Le CA au 1er trimestre bondit de 12% avec l'essor en Europe

(Reuters) - OVHcloud a fait état jeudi d'une hausse de son chiffre d'affaires au premier trimestre, porté par une solide performance en Europe, le fournisseur européen de services d'informatique dématérialisée maintenant ses objectifs pour 2024 et 2025. Le chiffre d'affaires au premier trimestre a augmenté de 12% à périmètre constant pour atteindre 239,8 millions d'euros, légèrement en deça des attentes des analystes interrogés par le groupe, qui tablaient en moyenne sur une croissance de 12,5%. "Dans un environnement économique incertain, où nos clients continuent à optimiser leurs dépenses, notre rapport performance-prix est particulièrement attractif", a déclaré Michel Paulin, directeur général d'OVHcloud, dans un communiqué. Sur le marché français, qui représente près de la moitié du chiffre d'affaires d'OVHcloud, les ventes ont progressé de 9,3%, tandis que l'Europe hors France a affiché une croissance de 16,3%. (Reportage Olivier Sorgho, version française Augustin Turpin)