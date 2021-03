OVHcloud envisage de s'introduire en Bourse

par Mathieu Rosemain

PARIS (Reuters) - OVHcloud a entamé des préparatifs en vue d'une éventuelle introduction en Bourse de Paris, a déclaré lundi une porte-parole du groupe français spécialisé dans les services d'informatique dématérialisée.

Fondé par l'homme d'affaires Octave Klaba en 1999, OVHcloud est le plus grand fournisseur de services "cloud" installé en Europe et rivalise avec les géants américains Amazon Web Services, Azure de Microsoft et Google Cloud d'Alphabet, qui dominent le marché.

Cette domination américaine suscite des craintes en Europe, notamment sur la protection des données sensibles des entreprises depuis l'adoption du Cloud Act aux États-Unis en 2018 et en l'absence de concurrent solide, hormis le chinois Alibaba.

Certains responsables politiques français voient dans OVHcloud une possible alternative aux fournisseurs américains mais l'entreprise n'a pas atteint jusqu'ici une échelle ni une capacité financière suffisantes pour grignoter leurs parts de marché.

"Cette opération, si elle devait se concrétiser, nous permettrait d'accélérer les investissements et d'accroître la visibilité, l'attractivité (d'OVHcloud)", a ajouté la porte-parole.

Elle a refusé de fournir les noms des banques conseils pour l'introduction en bourse et de divulguer des informations financières détaillées.

Quelle que soit l'issue de l'opération, le président Octave Klaba et sa famille, qui détiennent actuellement 80% de la société, conserveraient la majorité des actions d'OVHcloud, a poursuivi la porte-parole.

Les fonds de capital-investissement américains KKR et TowerBrook Capital Partners contrôlent quant à eux, depuis un investissement combiné de 250 millions d'euros en 2016, les 20% restants.

Basée à Roubaix, OVHcloud emploie 2.450 personnes et compte une trentaine de centres de données dans le monde sous la houlette, depuis 2018, de Michel Paulin, ancien cadre dirigeant de l'opérateur télécoms SFR. Le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 600 millions d'euros en 2019.

