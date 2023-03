OVHcloud chute après la vente d'une participation de KKR

PARIS, 9 mars (Reuters) - OVHcloud chute en Bourse jeudi en matinée après la cession d'une participation du fonds d'investissement américain KKR au capital du fournisseur européen de services d'informatique dématérialisée. L'action OVHcloud plonge de 11,14% à 12,44 euros vers 09h20 GMT contre un repli de 0,41% pour le CAC 40 et de 0,42% pour le SBF.120. Selon les données d'IFR, KKR et TowerBrook ont cédé environ cinq millions d'actions d'OVHcloud via une procédure accélérée au prix de 12,90 euros, représentant une décote de 7,9% par rapport au cours de clôture de mercredi. Si la chute en Bourse d'OVHcloud se maintient à ce niveau en clôture, le groupe aura enregistré sa pire séance depuis son introduction en Bourse fin 2021. (Rédigé par Claude Chendjou, avec Federica Mileo, édité par Blandine Hénault)