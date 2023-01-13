OVHcloud affiche un CA au T1 en hausse à 216 ME, nomme un nouveau directeur financier
13 janvier (Reuters) - Ovh Groupe SA:
* LA TRAJECTOIRE D'ACCÉLÉRATION EST CONFIRMÉE POUR 2023 AVEC UN OBJECTIF DE CROISSANCE ORGANIQUE DU CA DE 14 À 16 % ET UNE MARGE D'EBITDA EN LIGNE AVEC 2022
* CHIFFRE D'AFFAIRES AU T1 EUR 216,0 MLNS VERSUS EUR 187,2 MLNS IL Y A UN AN
* OBJECTIFS D'INVESTISSEMENTS RÉCURRENTS ET DE CROISSANCE ET OBJECTIFS À MOYEN TERME CONFIRMÉS
* NOMINATION DE STÉPHANIE BESNIER AU POSTE DE DIRECTRICE FINANCIÈRE D'OVHCLOUD POUR LE T1 2023
* S'ATTEND À CE QUE SES COÛTS D'ÉLECTRICITÉ EN 2023 SOIENT COMPRIS ENTRE 5% ET 10% DES REVENUS, EN HAUSSE PAR RAPPORT À 2022 (MID-SINGLE DIGIT) Pour plus de détails, cliquez sur (Gdansk Newsroom)
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