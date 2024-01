Ouvrir la voie à un Etat palestinien pour isoler l'Iran, prône Blinken

Crédit photo © Reuters

par Simon Lewis LE CAIRE (Reuters) - Ouvrir une voie vers un Etat palestinien est le meilleur moyen de stabiliser le Proche-Orient et d'isoler l'Iran et ses supplétifs, a estimé jeudi le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken au Caire, dernière étape de sa tournée dans la région. Depuis cinq jours, le chef de la diplomatie américaine fait la navette entre Israël et les Etats arabes pour tenter de prévenir un embrasement régional. Plus de trois mois après le début de la guerre entre l'Etat hébreu et le Hamas dans la bande de Gaza, les groupes soutenus par l'Iran en mer Rouge, au Liban ou en Irak multiplient les actions armées par solidarité, disent-ils, avec les Palestiniens. S'exprimant devant la presse après un entretien avec le président égyptien Abdel Fattah al Sissi, Antony Blinken a déclaré que la région avait le choix entre deux voies. "La première verrait Israël intégré, avec des garanties de sécurité et des engagements de la part des pays de la région ainsi que des Etats-Unis, et un Etat palestinien - au moins une voie pour aller vers cet Etat", a déclaré le secrétaire d'Etat. "L'autre voie est de continuer à voir le terrorisme, le nihilisme, la destruction par le Hamas, par les Houthis, par le Hezbollah, tous soutenus par l'Iran", a-t-il ajouté. "La poursuite de la première voie (...) est le meilleur moyen d'isoler, de marginaliser l'Iran et ses supplétifs qui provoquent tant de troubles - pour nous et pour beaucoup de monde dans la région." L'Egypte et la Jordanie se sont de leur côté inquiétées publiquement mercredi, lors d'un sommet à Aqaba avec le président de l'Autorité palestinienne Mahmoud Abbas, du risque de déplacement massif de la population de la bande de Gaza. L'Egypte redoute notamment un afflux de réfugiés à sa frontière. Le Caire joue aussi les médiateurs, avec le Qatar, pour tenter d'obtenir un cessez-le-feu et la libération de la centaine d'otages israéliens encore aux mains du Hamas depuis l'assaut meurtrier du 7 octobre. Antony Blinken a été informé des derniers développements de ce dossier lors d'une réunion avec le président Sissi et le chef des services de renseignement égyptiens Abbas Kamel, ont indiqué les services de la présidence égyptienne. Le chef de la diplomatie américaine, qui s'est rendu dans neuf pays et en Cisjordanie occupée depuis le week-end dernier, a obtenu des Etats arabes qu'ils s'engagent à aider à la reconstruction de la bande de Gaza, mais à la seule condition qu'Israël s'engage à autoriser la création d'un Etat palestinien. Washington souhaite que l'Autorité palestinienne, en dépit de son impopularité, entreprenne des réformes et regagne en crédibilité afin de prendre en charge l'administration de la bande de Gaza une fois qu'Israël aura atteint son objectif d'en éradiquer le Hamas, ce qui pourrait prendre des mois. (Avec Aidan Lewis, Jean-Stéphane Brosse pour la version française, édité par)