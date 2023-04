Ouverture prudente en vue en Europe, un oeil sur les banques centrales

par Claude Chendjou PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues sur une note prudente jeudi à l'ouverture dans un contexte de retour des craintes sur les taux d'intérêt alors que les publications trimestrielles des grandes entreprises se poursuivent. Les contrats à terme sur indices suggèrent un recul de 0,02% pour le CAC 40 à Paris, de 0,12% pour le Dax à Francfort, de 0,03% pour le FTSE 100 à Londres et de 0,02% pour l'EuroStoxx 50. Les investisseurs anticipent de nouvelles hausses des taux d'intérêt aux Etats-Unis, en zone euro et au Royaume-Uni, d'au moins 25 points de base le mois prochain, au regard des récents propos des responsables des banques centrales et des derniers indicateurs économiques. Goldman Sachs prévoit désormais un pic des taux de dépôt de la Banque centrale européenne (BCE) de 3,75%, tandis qu'au Royaume-Uni, Morgan Stanley s'attend à ce que la Banque d'Angleterre (BoE) relève son taux directeur en mai et en juin. Dans les derniers commentaires en date, James Bullard, le président de la Réserve fédérale de Saint-Louis, a estimé que les taux des fonds fédéraux aux Etats-Unis devraient culminer à 5,50%-5,75%, tandis que son collègue John Williams de l'antenne de New York a jugé que l'inflation restait à des niveaux problématiques. Le Livre beige de la Fed sur l'état de la conjoncture américaine, outil de travail en vue de la réunion des 2 et 3 mai, a toutefois montré mercredi que l'activité économique avait peu changé ces dernières semaines, la croissance de l'emploi s'étant quelque peu modérée et les hausses de prix semblant ralentir. Au chapitre macroéconomique, le marché prendra connaissance à 06h00 GMT des données sur les prix à la production (PPI) en mars en Allemagne, première économie d'Europe, alors que le ralentissement des prix à la consommation (CPI) dans la zone euro a été confirmé mercredi à 6,9% en mars. En France, le climat des affaires est attendu à 06h45 GMT, tandis qu'aux Etats-Unis sera publié la statistique hebdomadaire des inscriptions. Dans les publications financières, la saison se poursuit avec, entre autres, Renault, Publicis et Nokia en Europe et AT&T, Philip Morris ou encore Blackstone aux Etats-Unis. LES VALEURS A SUIVRE EN EUROPE: A WALL STREET La Bourse de New York a fini en ordre dispersé mercredi, avec des mouvements à la marge, alors que les investisseurs ont digéré des résultats d'entreprises contrastés, les gains dans la santé ayant été atténués notamment par le repli des valeurs technologiques comme Netflix et Tesla. L'indice Dow Jones a cédé 0,23%, ou 79,62 points, à 33.897,01 points. Le S&P-500, plus large, a perdu 0,35 point, soit 0,01%, à 4.154,52 points. Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 3,81 points (0,03%) à 12.157,23 points. Netflix a reculé de 3,2% après avoir fait part de prévisions pour le deuxième trimestre inférieures aux attentes, pesant sur le S&P-500. Le géant du divertissement Walt Disney, l'un des rivaux de Netflix dans le secteur du streaming, s'est aussi replié, de 2,2%. Tesla a reculé de 2% à la suite d'une nouvelle baisse de prix de ses véhicules aux Etats-Unis cette année. Parmi les mouvements à noter dans le secteur de la santé, la hausse de 7,8% d'Abbott Laboratories dans le sillage de l'annonce de la reprise de la plupart des procédures médicales non-urgentes, trois ans après le début de la pandémie de COVID-19. Intuitive Surgical a bondi de 10,9% après avoir publié un chiffre d'affaires et un bénéfice trimestriel supérieurs aux attentes. EN ASIE A la Bourse de Tokyo, l'indice Nikkei avance de 0,28% à 28.688,19 points et le Topix, plus large, prend 0,07% à 2.041,78 points à l'approche de la clôture. La Banque du Japon (BoJ) a maintenu jeudi son évaluation de la conjoncture dans sept des neuf régions du pays et a noté une "reprise" ou "une reprise modérée" dans quatre régions. Côté statistiques économiques, la croissance des exportations japonaises a ralenti sur un an en mars à 4,3% après 6,5% le mois précédent, tandis les importations ont décéléré à 7,3% contre 8,3%. Le consensus Reuters prévoyait respectivement +2,6% et +11,4%. En Chine, le SSE Composite de Shanghai abandonne 0,4% et le CSI 300 cède 0,51%. L'indice MSCI regroupant les valeurs d'Asie et du Pacifique (hors Japon) recule de 0,16%, s'achemeninant vers une troisième séance consécutive dans le rouge. CHANGES/TAUX Aux changes, le dollar reste ferme (-0,02%) face à un panier de devises de référence après les résultats des banques américaines qui éloignent les craintes d'une crise dans le secteur et renforcent la perspective d'un nouveau tour de vis de la part de la Fed. L'euro se traite à 1,0955 dollars (+0,01%) Le rendement des bons du Trésor américain à dix ans varie peu, à 3,5909%, après être monté mercredi à un pic de quatre semaines, à 3,639%. PÉTROLE Le marché pétrolier est affecté par la vigueur du dollar et les craintes sur la demande: le Brent perd 1,15% à 82,16 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 1,1% à 78,29 dollars. PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 20 AVRIL: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT FR 06h45 Indice du climat des affaires avril n.d. 103 USA 12h30 Inscriptions au chômage sem. au 15 240.000 239.000 avril USA 12h30 Indice d'activité "Philly avril -19,2 -23,2 Fed" LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) BOURSES ASIATIQUES Indices Dernier Var. Var. % YTD points Nikkei-225 28671,69 +64,93 +0,23% +9,88% Topix 2041,05 +0,67 +0,03% +7,89% Hong Kong 20342,04 -25,72 -0,13% +2,83% Taiwan 15719,28 -51,19 -0,32% +11,19% Séoul 2553,37 -21,71 -0,84% +14,17% Singapour 3311,02 -13,03 -0,39% +1,84% Shanghaï 3356,12 -14,01 -0,42% +8,64% Sydney 7368,70 +3,20 +0,04% +4,69% La clôture à Tokyo : [.TFR] WALL STREET La clôture précédente : Indices Dernier Var. Var. % YTD points Dow Jones 33897,01 -79,62 -0,23% +2,26% S&P-500 4154,52 -0,35 -0,01% +8,20% Nasdaq 12157,23 +3,81 +0,03% +16,15% Nasdaq 100 13088,72 -3,08 -0,02% +19,64% Détail de la séance à Wall Street : [.NFR] "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street [DAY/US] MARCHES EUROPEENS Les futures sur le CAC 40 et sur l'EuroStoxx50 Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : [WATCH/LFR] La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD points Eurofirst 300 1852,16 -1,46 -0,08% +10,35% Eurostoxx 50 4393,57 -0,38 -0,01% +17,31% CAC 40 7549,44 +15,81 +0,21% +16,62% Dax 30 15895,20 +12,53 +0,08% +14,16% FTSE 7898,77 -10,67 -0,13% +6,00% SMI 11366,22 +7,24 +0,06% +5,94% CHANGES Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr 1,0958 1,0954 +0,04% +2,39% Dlr/Yen 134,74 134,69 +0,04% +2,77% Euro/Yen 147,68 147,57 +0,07% +5,26% Dlr/CHF 0,8960 0,8974 -0,16% -3,07% Euro/CHF 0,9821 0,9829 -0,08% -0,75% Stg/Dlr 1,2429 1,2438 -0,07% +2,74% Indice $ 101,9680 101,9680 +0,00% +6,03% TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Bund 10 ans 2,5160 +0,0120 Bund 2 ans 2,9510 -0,0060 OAT 10 ans 3,0040 -0,0040 +48,80 Treasury 10 ans 3,5909 -0,0110 Treasury 2 ans 4,2421 -0,0230 PETROLE (en dollars) Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger US 78,29 79,16 -0,87 -1,10% +27,90% Brent 82,18 83,12 -0,94 -1,13% +24,46% (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Matthieu Protard)