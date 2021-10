Ouverture prudente en vue en Europe, le PIB chinois déçoit

par Marc Angrand

PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues sans grand changement à l'ouverture lundi après une série d'indicateurs chinois traduisant une croissance plus faible encore qu'attendu, une mauvaise surprise qui pourrait favoriser les prises de bénéfice après une semaine faste.

Les contrats à terme sur indices suggèrent une baisse de 0,06% pour le Dax à Francfort, de 0,08% pour le FTSE 100 à Londres et une quasi-stabilité pour l'EuroStoxx 50. Quant au CAC 40 à Paris, il pourrait débuter pratiqement inchangé selon les premières indications disponibles.

L'indice parisien a pris 2,56% la semaine dernière et l'EuroStoxx 50 2,69%, sa meilleure performance hebdomadaire depuis mars.

La croissance de l'économie chinoise, la deuxième du monde, est tombée à 4,9% en rythme annuel sur la période juillet-septembre, au plus bas depuis le troisième trimestre de l'an dernier, en raison, pêle-mêle, des goulets d'étranglement dans l'industrie, des coupures d'électricité à répétition, des reprises sporadiques de l'épidémie de COVID-19 et des turbulences du marché de l'immobilier.

Les statistiques de septembre montrent en outre que la production industrielle a déçu avec une hausse sur un an de 3,1%, contre 5,3% le mois précédent, alors que le consensus ressortait à +4,5%.

Ces chiffres confortent aux yeux d'une partie des investisseurs le scénario de nouvelles mesures de soutien de la Banque populaire de Chine (BPC) dans les jours ou les semaines à venir.

"Les autorités chinoises doivent amplifier l'assouplissement et nous nous attendons à ce que la BPC annonce bientôt une baisse du taux de réserves obligataires", écrivent ainsi les économistes de Société générale dans une note.

Les investisseurs restent par ailleurs à l'affût des signes inflationnistes sur fond d'envolée des prix de l'énergie et de persistances des tensions dans les chaînes d'approvisionnement.

Les résultats de sociétés, qui vont se multiplier dans les jours à venir, constituent pour l'instant un facteur de soutien pour les marchés actions. Selon les derniers chiffres Refinitiv-IBES, les analystes tablent désormais sur une progression de 32% sur un an des bénéfices de l'indice Standard & Poor's 500 américain, contre 29,4% début octobre.

LES VALEURS A SUIVRE :

A WALL STREET

La Bourse de New York a fini en hausse vendredi, soutenue par Goldman Sachs, dernière grande banque à publier ses résultats trimestriels.

L'indice Dow Jones a gagné 1,09%, ou 382,2 points, à 35 294,76, le Standard & Poor's 500 a pris 33,11 points, soit 0,75%, à 4 471,37 et le Nasdaq Composite a avancé de 73,91 points (+0,50%) à 14 897,34.

Aux valeurs, Goldman Sachs (+3,8%) a porté le Dow Jones après la publication d'un bénéfice supérieur aux attentes, soutenu par les performances de ses activités de banque d'investissement qui a profité du boom des opérations de fusions-acquisitions.

Alcoa a bondi de 15,2% après des trimestriels supérieurs aux attentes et le lancement d'un nouveau programme de rachats d'actons.

Sur l'ensemble de la semaine, le Dow a progressé de 1,58%, sa meilleure performance hebdomadaire depuis juin, le S&P 500 a gagné 1,82% et le Nasdaq 2,18%.

EN ASIE

À la Bourse de Tokyo, l'indice Nikkei perd 0,23% à moins d'une heure de la clôture sur des prises de bénéfice après avoir atteint en début de séance, à 29.144,33 points, son plus haut niveau depuis le 1er octobre.

Toyota gagne toutefois 2,31%, le marché saluant la confirmation de son objectif de production annuel malgré les perturbations liées aux pénuries de semi-conducteurs.

En Chine, le SSE Composite de Shanghai cède 0,37% et le CSI 300 1,45% après les indicateurs économiques du jour. La baisse atteint 2,7% pour le secteur immobilier.

CHANGES/TAUX

Le dollar, après un début de journée hésitant, s'est orienté à la hausse face aux autres grandes devises (+0,17%) mais reste sous le plus haut d'un an touché mardi dernier.

L'euro revient ainsi autour de 1,1580 dollar et la livre sterling est repartie à la baisse face au billet vert après avoir brièvement profité des propos du gouverneur de la Banque d'Angleterre, Andrew Bailey, sur le fait que les autorités monétaires "devront agir" si elles constatent un risque inflationniste à moyen terme.

Sur le marché obligataire, le rendement des bons du Trésor américain à dix ans est repassé au-dessus de 1,6% pour la première fois depuis mardi, poursuivant sur sa lancée de vendredi (+5,5 points de base) après la hausse inattendue des ventes au détail aux Etats-Unis.

PÉTROLE

Le marché pétrolier prend plus de 1%, poursuivant sur sa lancée de la semaine dernière sur fond de reprise ininterrompue de la demande avec les besoins nouveaux des producteurs d'électricité et la réouverture des frontières dans plusieurs pays.

Le Brent gagne 1,12% à 85,81 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 1,52% à 83,53 dollars.

Le Brent est monté à 86,04, au plus haut depuis octobre 2018, et le WTI à 83,73, au plus haut depuis octobre 2014.

