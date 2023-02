Ouverture prudente en Europe avant les PMI

PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes évoluent sans grand changement mardi en tout début de séance, la prudence l'emportant avant la parution d'indicateurs d'activité PMI flash pour la région. À Paris, le CAC 40 perd 0,07% à 7.332,92 points vers 08h05 GMT. À Londres, le FTSE 100 prend 0,12% et à Francfort, le Dax recule de 0,19%. L'indice EuroStoxx 50 est en baisse de 0,24% et le Stoxx 600 de 0,2% tandis que le FTSEurofirst 300 progresse de 0,09%. Les indicateurs PMI S&P Global attendus dans la matinée en Europe, et considérés comme un bon baromètre de l'économie, devraient montrer une nouvelle amélioration de l'activité dans le secteur privé en février. Si ces statistiques devraient confirmer la résilience de l'économie européenne, elles pourraient dans le même temps alimenter les anticipations sur un resserrement monétaire prolongé des banques centrales alors que l'inflation reste élevée. Aux valeurs, Engie grimpe de 4,5%, en tête du CAC 40, après avoir vu ses résultats bondir en 2022 à la faveur de la hausse des prix du gaz. (Reportage Blandine Hénault, édité par Kate Entringer)