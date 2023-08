Ouverture prudente en Europe avant des indicateurs clés

Ouverture prudente en Europe avant des indicateurs clés













Crédit photo © Reuters

par Claude Chendjou PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues sur une note prudente à l'ouverture mardi, le rebond enregistré la veille étant susceptible d'être freiné par l'imminence de la publication des premiers indicateurs macroéconomiques majeurs prévus cette semaine. D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien devrait gagner 0,49% à l'ouverture. Le Dax à Francfort pourrait avancer de 0,30%. Le FTSE 100 à Londres, fermée depuis vendredi, devrait commencer la semaine avec un gain de 1,04%, rattrapant ainsi les gains enregistrés la veille par les autres places européennes. L'indice EuroStoxx 50 est attendu en progression de 0,30%. Les marchés européens, qui ont bénéficié lundi de l'annonce de quelques mesures de soutien économique en Chine, devraient de nouveau être focalisés sur la politique monétaire des grandes banques centrales. "Les marchés financiers ne sont que le reflet de l'économie sous-jacente, et nous avons besoin de politiques capables de résoudre les problèmes économiques fondamentaux (...) De notre point de vue, les deux-trois prochaines semaines constituent encore une fenêtre importante pour des décisions politiques", écrivent les analystes de Bank of America, minimisant la portée des annonces en provenance de Chine. Lors de l'ouverture vendredi du symposium annuel de Jackson Hole (Wyoming), Jerome Powell, le président de la Fed a souligné que la banque centrale américaine pourrait devoir relever davantage ses taux d'intérêt pour revenir à une inflation à 2%. Christine Lagarde, la présidente de la Banque centrale européenne (BCE), et Ben Broadbent, le vice-gouverneur de la Banque d'Angleterre (BoE), ont également noté que le coût du crédit pourrait rester élevé plus longtemps que prévu. Luis de Guindos, le vice-président de la BCE, et d'autres responsables de la Fed doivent encore s'exprimer cette semaine. Les investisseurs espèrent que les données prévues cette semaine en Chine, en Europe et aux Etats-Unis, portant entre autres sur l'inflation, l'emploi et les indices PMI/ISM, fourniront des indications sur l'évolution de la conjoncture économique et la trajectoire des taux d'intérêt. A cet égard, l'enquête "Jolts" (Job Openings and Labor Turnover Survey) sur les offres d'emploi aux Etats-Unis, dont la publication est prévue ce mardi à 14h00 GMT, constituera un premier test. En attendant les indices mensuels de confiance du consommateur aux Etats-Unis et en France, l'indice GfK en Allemagne montre que le moral des consommateurs devrait se détériorer en septembre à -25,5 après -24,6 en août. LES VALEURS A SUIVRE EN EUROPE: A WALL STREET La Bourse de New York a fini en hausse lundi, grâce notamment aux gains enregistrés par 3M et Goldman Sachs. L'indice Dow Jones a gagné 0,62% à 34.559,98 points. Le S&P-500, plus large, a pris 0,63% à 4.433,31 points. Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 0,84% à 13.705,13 points. Huit des onze secteurs majeurs du S&P-500 ont progressé, au premier rang desquels l'immobilier et les services de communication. Plusieurs valeurs à forte croissance ont avancé, comme Nvidia, en hausse de 1,78%, et Apple et Alphabet qui ont pris 0,9%. 3M a bondi de 5,2% après être convenu de verser plus de 5,5 milliards de dollars pour régler à l'amiable quelque 300.000 plaintes en justice selon lesquelles le conglomérat a vendu à l'armée américaine des bouchons d'oreille de combat défectueux. Goldman Sachs a progressé de 1,8% dans le sillage de l'accord avec la firme de gestion Creative Planning LLC pour lui vendre une unité de conseil en investissement. EN ASIE A la Bourse de Tokyo, l'indice Nikkei a avancé de 0,18% à 32.226,97 points et le Topix, plus large, a pris 0,16% à 2.303,41 points à la clôture. L'indice MSCI regroupant les valeurs d'Asie et du Pacifique (hors Japon) progresse de 1% En Chine, le SSE Composite de Shanghai prend 1,29% et le CSI 300 gagne 1,11%. CHANGES Le dollar est stable (+0,03%) face à un panier de devises de référence avant la publication des premiers indicateurs attendus cette semaine. Le billet vert a pris 2% depuis le début du mois et a enregistré une série de six semaines consécutives de gains. L'euro se négocie à 1,0815 dollar (-0,02%). TAUX Les rendements des bons du Trésor américain à dix ans et à deux ans reculent respectivement de trois points et de deux points de base, à 4,1824% et 4,9938%, alors que les marchés anticipent avec une probabilité de 80% un statu quo sur les taux de la Fed en septembre, tandis que la probabilité d'une hausse en novembre est estimée à 56%. Les rendements du Bund allemand pour ces deux échéances s'affichent à respectivement 2,537% (-2,6 points) et 3,037% (stable). PÉTROLE Le marché pétrolier est globalement stable malgré les craintes sur la demande liées à une possible poursuite du resserrement monétaire aux Etats-Unis: le Brent perd 0,14% à 84,30 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 0,21% à 79,93 dollars. (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)