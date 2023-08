Ouverture prudente en Europe après les données chinoises

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes ont ouvert hésitantes mardi, entre optimisme après les baisses de taux chinoises et inquiétudes sur l'état de la deuxième économie du monde. À Paris, le CAC 40 recule de 0,38% à 7.321,17 points vers 07h30 GMT. À Francfort, le Dax abandonne 0,37%, le FTSE, à Londres, demeurant stable. L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 fait du surplace, l'EuroStoxx 50 recule de 0,31% et le Stoxx 600 de 0,38%. Les futures sur indices new-yorkais suggèrent une ouverture de Wall Street hésitante, le Dow Jones, le Standard & Poor's 500 et le Nasdaq ne montrant pas de tendance affirmée. La banque centrale chinoise a baissé son taux pour ses prêts à moyen terme à certaines entreprises du secteur financier, un développement positif et destiné à soutenir l'activité en ralentissement. Pour autant, la croissance des ventes au détail comme de la production industrielle ont déçu le consensus, tandis que les nouvelles constructions continuent de diminuer. La publication des ventes au détail aux Etats Unis à 12h30 GMT incite par ailleurs les investisseurs à la prudence, puisque cet indicateur permettra de jauger de la résistance des dépenses de consommation aux hausses de taux de la Réserve fédérale. Aux valeurs, Marks & Spencer affiche l'une des meilleures performances du Stoxx 600, en hausse de 8,26%, après avoir annoncé s'attendre à une croissance du bénéfice pour l'ensemble de l'exercice 2023-24. Le titre soutient le secteur de la distribution, qui progresse le plus fortement parmi les secteurs du Stoxx 600, de 0,40%. (Rédigé par Corentin Chappron, édité par Kate Entringer)