Ouverture prudente à Wall Street avant Powell et l'ISM

PARIS (Reuters) - Les Bourses américaines ont ouvert en ordre dispersé vendredi, les investisseurs restant prudents avant de nouveaux commentaires du président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, et la publication de l’ISM manufacturier. Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones gagne 45,14 points, soit 0,13% à 35.996,03 points et le Standard & Poor's 500, plus large, recule de 0,28% à 4.555,14 points. Le Nasdaq Composite cède 0,62% soit -88,08 points, à 14.138,135. Les marchés demeurent prudents avant deux interventions de Jerome Powell vendredi, à 16h00 GMT et 19h00 GMT. Il s’agit de la dernière opportunité pour le président de la Fed de tempérer les anticipations de marchés, qui parient que la banque centrale baissera ses taux dès mai 2024 après la publication d’un indicateur d’inflation en repli jeudi, ce qui est jugé trop optimiste par certains responsables de politique monétaire. De fait, la période de "blackout", durant laquelle les responsables de politique monétaire américains ont interdiction de s’exprimer, commencera samedi 2 décembre. L’indicateur ISM manufacturier, en contraction depuis novembre 2022, est attendu à 15h00 GMT, le consensus pariant sur une légère amélioration de l’activité en novembre. Aux valeurs, Pfizer perd 4,82%, après avoir déclaré vendredi qu'il ne ferait pas passer en phase finale d'étude un médicament oral pour la perte de poids, après un taux élevé d'effets secondaires affichés au cours d'un examen de mi-parcours. Dell recule de 5,98%, le constructeur de PC ayant publié un chiffre d'affaires inférieur aux attentes au titre du troisième trimestre en raison d'une reprise plus lente que prévu de la demande. * Pour les valeurs à suivre, cliquez sur (Rédigé par Corentin Chappron, édité par Kate Entringer)