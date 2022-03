Ouverture positive en vue en Europe, le pétrole baisse toujours

par Marc Angrand

PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en hausse mardi après les clôtures positives à New York et Tokyo, dues entre autres aux espoirs placés par les investisseurs dans les discussions entre Ukrainiens et Russes, tandis que la remontée des rendements obligataires ralentit et que le pétrole poursuit son repli.

Les contrats à terme sur indices suggèrent une hausse de 0,79% pour le Dax à Francfort, de 0,44% pour le FTSE 100 à Londres et de 0,76% pour l'EuroStoxx 50. Quant au CAC 40 à Paris, il pourrait prendre autour de 0,6% selon les premières indications disponibles.

Les délégations ukrainienne et russe doivent se retrouver dans la journée à Istanbul pour une session de discussions en face à face dont Kyiv espère qu'elles aboutiront à un accord de cessez-le-feu.

L'autre grande préoccupation sur les marchés reste le resserrement des politiques monétaires, ce qui s'est traduit ces derniers jours par une accélération la hausse des rendements obligataires et a conduit la Banque du Japon à intervenir en achetant des emprunts d'Etat pour freiner ce mouvement.

La hausse rapide des taux directeurs américains qui se profile (le marché croit de plus en plus à une hausse de 50 points de base dès mai) alimente en outre les craintes de voir la lutte contre l'inflation favoriser un ralentissement de la croissance, voire une récession à plus long terme.

Les investisseurs surveilleront donc ce mardi les résultats des enquêtes sur le moral des ménages en Allemagne et en France et les chiffres des offres d'emploi aux Etats-Unis (JOLTS).

A WALL STREET

La Bourse de New York est parvenue lundi à finir dans le vert après avoir été freinée pendant la majeure partie de la séance par le repli des valeurs bancaires et de l'énergie alors que Tesla soutenait la tendance.

L'indice Dow Jones a gagné 0,27%, ou 94,65 points, à 34.955,89, le Standard & Poor's 500 a pris 32,46 points (+0,71%) à 4.575,52, sa troisième séance consécutive de hausse, et le Nasdaq Composite a avancé de 185,6 points (+1,31%) à 14.354,90.

Les grands groupes pétroliers Exxon et Chevron ont reculé de 2,8% et 1,75% respectivement.

Les valeurs financières ont aussi souffert après un abaissement de recommandation de Morgan Stanley sur le secteur, la banque jugeant que les hausses de taux attendues de la part de la Réserve fédérale sont désormais intégrées dans les cours. L'indice S&P des banques a perdu 0,99%.

Tesla a bondi de 8% après avoir annoncé son intention de diviser une nouvelle fois le nominal de ses actions.

Les contrats à terme suggèrent pour l'instant une ouverture proche de l'équilibre.

EN ASIE

À la Bourse de Tokyo, l'indice Nikkei a gagné 0,73%, une hausse qui a profité en premier lieu aux secteurs de l'automobile et du transport maritime.

Ce mardi est le dernier jour pour être éligible aux dividendes versés dans les prochains mois par les entreprises cotées japonaises, ce qui a favorisé les achats.

En Chine, le SSE Composite de Shanghai cède en revanche 0,5% et le CSI 300 0,44%, le confinement de la mégapole pesant sur la tendance.

CHANGES/TAUX

Le dollar cède un peu de terrain face aux autres grandes devises (+0,02%) mais l'euro (+0,01%) ne parvient pas pour autant à repasser le seuil de 1,10 dollar.

Le yen, lui, regagne du terrain face au billet vert à 123,46 au lendemain de sa pire séance depuis 16 mois, qui l'a fait tomber à son plus bas niveau depuis août 2015 à 125,10 pour un dollar.

La Banque du Japon (BoJ) a acheté pour un peu plus de 450 millions d'euros d'obligations lundi après avoir annoncé le déplafonnement de ces achats pendant quatre jours afin de prévenir une remontée du rendement à dix ans au-delà de son objectif de 0,25%. Une intervention pour l'instant efficace puisque ce rendement s'affiche à 0,247%.

Le dix ans américain, lui, est stable à 2,4827% tandis que l'écart avec le rendement des bons du Trésor à deux ans continue de se réduire: à moins de huit points de base, il est au plus bas depuis mars 2020.

PÉTROLE

Le marché pétrolier reste orienté à la baisse après l'annonce du confinement en deux phases à Shanghaï, qui fait craindre une baisse de la demande chinoise, et dans l'attente de l'issue des discussions entre l'Ukraine et la Russie.

Le Brent abandonne 1,01% à 111,34 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 1,09% à 104,81 dollars, au plus bas depuis huit jours.

(Edité par Nicolas Delame)