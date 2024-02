Ouverture mitigée en vue Europe, le secteur du luxe attendu

par Claude Chendjou PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues sur une note prudente vendredi pour la dernière séance d'une semaine dominée par de nombreuses publications d'entreprises alors que les indices sont proches de leurs niveaux records. D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien, riche en valeurs du luxe devrait perdre 0,19% à l'ouverture, alors que Hermès publie ses comptes trimestriels. Le Dax à Francfort pourrait grappiller 0,02% et se rapprocher son plus haut absolu de 17.049,52 points. Le FTSE 100 à Londres devrait avancer de 0,14%. L'indice EuroStoxx 50 est attendu en repli de 0,06%. Après la journée de jeudi marquée par des publications monstre de résultats d'entreprises, le secteur du luxe, qui a gagné 2% devrait encore retenir l'attention en Europe avec notamment Hermès et L'Oréal. Les investisseurs continuent par ailleurs de surveiller des indicateurs sur l'évolution de la trajectoire des taux d'intérêt alors que plusieurs banquiers centraux ont souligné récemment qu'une baisse du coût du crédit n'était pas imminente. François Villeroy de Galhau a toutefois estimé, dans une interview accordée à Ouest-France, que l'inflation reviendrait à 2% en France et en zone euro d'ici 2025, au plus tard. Les investisseurs suivront à cet égard les chiffres définitifs des prix à la consommation en Allemagne pour le mois de janvier, le consensus Reuters tablant sur un ralentissement à 3,1% sur un an après une hausse de 3,8% en décembre. Côté conjoncture, la Banque de France (BdF) prévoit une croissance du produit intérieur brut (PIB) entre 0,1% et 0,2% au premier trimestre, après deux trimestres de stabilité, alors qu'une récession reste redoutée. A WALL STREET La Bourse de New York a terminé en hausse jeudi, le S&P-500 ayant atteint brièvement en fin de séance le seuil des 5.000 points - une première -, alors que les investisseurs ont pris en compte les résultats trimestriels, des données sur l'emploi et des commentaires de responsables de la Réserve fédérale (Fed). L'indice Dow Jones a gagné 0,13%, ou 48,97 points, à 38.726,33 points. Le S&P-500, plus large, a pris 2,85 points, soit 0,06%, à 4.997,91 points. Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 37,07 points (0,24%) à 15.793,72 points. Plus de la moitié des entreprises du S&P-500 ont publié leurs résultats trimestriels. Parmi elles, 80,6% ont dépassé les attentes, selon des données LSEG. ARM Holdings a bondi de 47,9% après avoir dit anticiper une demande solide pour ses puces destinées à l'intelligence artificielle (IA). Walt Disney a progressé de 11,5% après avoir fait état de résultats trimestriels supérieurs aux attentes et effectué plusieurs annonces: programme de rachat d'actions de 3 milliards de dollars, hausse de 50% du dividende et prise de participation dans l'éditeur de jeux Epic Games. EN ASIE A la Bourse de Tokyo, l'indice Nikkei a avancé de 0,09% à 36.897,42 points, après avoir touché en séance un nouveau plus haut de 34 ans, à la faveur notamment d'une dépréciation du yen, tombé à un creux de deux mois à 149,37 pour un dollar. L'indice a également été tiré par SoftBank (+8,72%), la maison mère d'ARM dont l'action s'est envolée à Wall Street. Côté baisse, Nissan a dégringolé de 11,56% après l'abaissement de ses prévisions, dans un contexte de chute des ventes en Chine. Le Topix japonais, plus large, a cédé 0,19% à 2.557,88 points, à la clôture. L'indice MSCI regroupant les valeurs d'Asie et du Pacifique (hors Japon) est pratiquement stable vendredi et se dirige vers une hausse de 0,7% sur l'ensemble de la semaine, sa plus longue série de gains hebdomadaires depuis juin. Les échanges ont toutefois été allégés en Asie en raison de la fermeture des marchés chinois pour les vacances du Nouvel An lunaire, tandis que la séance a été écourtée à Hong Kong. LES VALEURS A SUIVRE EN EUROPE: CHANGES/TAUX Le dollar est stable (+0,03%) face à un panier de devises de référence L'euro est pratiquement inchangé (-0,05%), à 1,0771 dollar, tandis que la livre sterling s'affiche à 1,2615 dollar (-0,01%). Le dollar néo-zélandais s'adjuge 0,39% à 0,612 dollar américain, la banque centrale de Nouvelle Zélande ayant surpris le marché en annonçant prévoir une hausse de ses taux en février et en avril à la suite d'une série d'indicateurs économiques plus dynamiques que prévu. Parmi les cryptomonnaies, le bitcoin, en hausse de 1,95% à 46.182 dollars, devrait enregistrer sa meilleure performance hebdomadaire en deux mois, avec à ce stade un gain de plus de 6%. Sur le marché obligataire, le rendement des bons du Trésor américain à dix ans se replie d'environ deux points de base, à 4,1501%, après une hausse de plus de cinq points la veille, les responsables de la Fed insistant sur le fait qu'il faut davantage de preuves que l'inflation refluera vers l'objectif de 2%. PÉTROLE Le marché pétrolier est en légère baisse vendredi mais devrait enregistrer un gain hebdomadaire de plus de 5% à la suite du rejet par Israël de l'offre de cessez-le-feu du Hamas. Le Brent reflue de 0,15% à 81,51 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) de 0,05% à 76,18 dollars. PRINCIPAL INDICATEUR ÉCONOMIQUE À L'AGENDA DU 9 FÉVRIER: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT DE 07h00 Prix à la consommation IPCH janvier -0,2% -0,2%* (définitif) - sur un an +3,1% +3,1%* *première estimation (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)