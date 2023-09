Ouverture mitigée en Europe avant une salve de décisions monétaires

PARIS (Reuters) - Les Bourses européennes hésitent avant une succession de décisions de politique monétaire attendues dans la semaine, dont celle mercredi de la Réserve fédérale américaine. À Paris, le CAC 40 se maintient à 7.275,4 points vers 07h20 GMT. À Francfort, le Dax cède 0,10%, contre 0,23% pour le FTSE, à Londres. L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 abandonne 0,23%, l'EuroStoxx 50 et le Stoxx 600 sont stables. Les futures sur indices new-yorkais suggèrent une ouverture de Wall Street hésitante, le Dow Jones et le Standard & Poor's 500 étant attendus mitigés, tandis que le Nasdaq déclinerait de 0,13%. Les investisseurs demeurent attentistes avant la décision de la Fed, alors que l'incertitude s'accroît sur l'ampleur du resserrement monétaire qu'il reste à accomplir. Les marchés s'attendent à une pause dans les hausses de taux mercredi, mais à un relèvement supplémentaire d'ici la fin de l'année. Les décisions de dix autres banques centrales sont attendues après celle de la Fed cette semaine, dont la Banque d'Angleterre et la Banque du Japon. Aux valeurs, Société Générale poursuit sa baisse et recule de 2,06% après que HSBC a abaissé sa recommandation à "conserver". SMCP plonge de 22,8% après avoir revu à la baisse ses prévisions pour 2023, invoquant un contexte économique dégradé. (Rédigé par Corentin Chappron, édité par Blandine Hénault)