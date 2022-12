Ouverture indécise en vue en Europe après le rebond lié à la Chine

par Claude Chendjou

PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues sur une note indécise mercredi après la clôture dans le désordre de Wall Street la veille, le marché étant de nouveau sans direction claire après le bref rebond lié à l'espoir d'une large réouverture de l'économie chinoise sur fond d'abandon de la politique "zéro COVID" de Pékin.

D'après les premières indications disponibles, le Dax à Francfort devrait perdre à l'ouverture 0,14% et l'indice EuroStoxx 50 0,26%. Le FTSE 100 à Londres, fermé depuis vendredi dernier à l'issue d'une séance écourtée, pourrait en revanche afficher mercredi un gain de 0,21% dans les premiers échanges. La Bourse de Londres s'inscrirait ainsi dans le sillage du rebond la veille des autres places européennes qui ont été tirées par l'annonce d'une levée de la quarantaine imposée depuis mars 2020 aux voyageurs entrant sur le territoire chinois.

La prudence devrait à nouveau dominer la séance du jour au regard des craintes persistantes sur les taux d'intérêt et du risque de récession. L'indice paneuropéen Stoxx 600, qui a fini mardi sur un maigre gain de 0,13%, a perdu depuis le début de l'année plus de 12% et s'achemine vers sa plus forte baisse annuelle depuis 2018.

Côté statistiques économiques, l'agenda du jour est vide et celui du reste de la semaine est également extrêmement allégé alors que les échanges pourraient de nouveau être ténus avant une nouvelle séance écourtée au Royaume-Uni vendredi et une fermeture sur certaines places financières jusqu'au 3 janvier inclus.

A WALL STREET

La Bourse de New York a fini en ordre dispersé mardi, la hausse des rendements des bons du Trésor américain ayant pesé sur les valeurs du secteur des nouvelles technologies.

L'indice Dow Jones a gagné 0,11%, ou 37,63 points, à 33.241,56 points.

Le S&P-500, plus large, a perdu 15,57 points, soit 0,40%, à 3.829,25 points.

Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 144,64 points (-1,38%) à 10.353,23 points.

Aux valeurs, Tesla a terminé en repli de 11,4%, Reuters ayant rapporté que l'entreprise prévoit de réduire sa production dans son usine de Shanghaï en janvier. Le constructeur automobile a perdu près de 70% de sa valeur depuis le début de l'année.

EN ASIE

A la Bourse de Tokyo, l'indice Nikkei a fini en repli de 0,44% à 26.332,05 points et le Topix, plus large, a abandonné 0,06% à 1.909,02 points.

En Chine, le SSE Composite de Shanghai reflue de 0,38% et le CSI 300 cède 0,48%.

LES VALEURS A SUIVRE EN EUROPE :

TAUX

Sur le marché obligataire, le rendement des bons du Trésor américain à dix ans est pratiquement stable, à 3,84%, après avoir touché la veille un sommet de cinq semaines, à 3,86%.

En zone euro, celui du Bund allemand de même échéance a pris mercredi 12 points de base, à 2,513%, s'approchant du pic de 2011 atteint en octobre, à 2,532%.

Les rendements obligataires en Europe ont été soutenus par les déclarations de Klaas Knot, membre du Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne (BCE), qui a plaidé pour une poursuite du relèvement des taux d'intérêt dans les mois à venir.

Aux Etats-Unis, les marchés monétaires tablent avec une probabilité de 59% sur un relèvement en février de 25 points de base des taux de la Réserve fédérale américaine (Fed) qui pourraient culminer à 4,94% en mai.

CHANGES

Aux changes, le dollar repart légèrement en hausse, de 0,03%, face un panier de devises de référence.

La monnaie japonaise cède 0,31% à 133,9 yens pour un dollar, tandis que l'euro est quasiment stable, à 1,0646 dollar (+0,08%).

PÉTROLE

Les cours pétroliers, qui ont profité mardi des nouvelles mesures d'assouplissement des restrictions sanitaires en Chine, de la vague de froid aux Etats-Unis et de l'interdiction par Vladimir Poutine des exportations de pétrole russe vers les pays ayant plafonné les prix, marquent une pause mercredi.

Le Brent abandonne 0,59% à 83,83 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 0,39% à 79,22 dollars au lendemain d'un pic de trois semaines.

(Rédigé par Claude Chendjou)