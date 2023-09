Ouverture du sommet de l'Asean

DJAKARTA (Reuters) - Les dirigeants des pays membres de l'Association des nations d'Asie du Sud-Est (Asean) se sont réunis mercredi à Djakarta, en Indonésie, pour un sommet où l'inquiétude concernant la rivalité entre les Etats-Unis et la Chine devrait dominer. La vice-présidente américaine Kamala Harris et le Premier ministre chinois Li Qiang, participeront au sommet, aux côtés notamment des dirigeants du Japon, de la Corée du Sud, de l'Australie et de l'Inde. Les inquiétudes liées aux activités chinoises en mer de Chine méridionale, couloir commercial stratégique dont certaines zones font l'objet de revendications par Pékin et divers membres de l'Asean, figureront à l'ordre du jour. Les Etats-Unis et leurs alliés ont soutenu les appels de l'Asean à maintenir la liberté de navigation et de survol de la zone et de s'abstenir d'y développer une présence physique. La Chine a toutefois construit diverses installations, notamment des pistes d'atterrissage, sur de petits affleurements situés dans les zones contestées. Le président indonésien, Joko Widodo, a néanmoins prévenu mardi que les membres de l'Asean ne devaient pas devenir des agents dans la rivalité entre grandes puissances. La question de la Birmanie, où l'armée a pris le pouvoir en 2021 à la faveur d'un coup d'Etat sanglant contre le gouvernement démocratiquement élu, devrait également être abordée. (Reportage Stanley Widianto, Kate Lamb, rédigé par Kanupriya Kapoor; version française Camille Raynaud)