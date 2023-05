Ouverture d'une information judiciaire sur la gestion du "fonds Marianne"

Ouverture d'une information judiciaire sur la gestion du "fonds Marianne"













Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Le parquet national financier a ouvert jeudi une information judiciaire pour des soupçons de détournement de fonds publics dans la gestion du "fonds Marianne", créé par le gouvernement après l'assassinat de Samuel Paty afin de lutter contre le séparatisme. L'information judiciaire a été ouverte des chefs de détournement de fonds publics, détournement de fonds publics par négligence, abus de confiance et prise illégale d'intérêts, a déclaré le PNF, confirmant une information de France Inter. Le fonds Marianne, doté de 2,5 millions d'euros, a été lancé par l'actuelle secrétaire d'Etat chargée de l'Economie sociale et solidaire Marlène Schiappa, alors ministre déléguée chargée de la Citoyenneté, après le meurtre de l'enseignant Samuel Paty, décapité en octobre 2020 pour avoir présenté à ses élèves des caricatures de Mahomet dans le cadre d'un cours sur la laïcité. Ni Matignon ni le cabinet de Marlène Schiappa n'ont fait de commentaire dans l'immédiat. La commission des Finances du Sénat a voté mercredi à l'unanimité en faveur d'une mission d'information sur cette affaire. (Rédigé par Jean-Stéphane Brosse, avec la contribution d'Elizabeth Pineau)